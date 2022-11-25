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Путин: загрузка заводов на фоне СВО даст толчок развитию высоких технологий - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/putin-1834383935.html
Путин: загрузка заводов на фоне СВО даст толчок развитию высоких технологий
Путин: загрузка заводов на фоне СВО даст толчок развитию высоких технологий - РИА Новости, 25.11.2022
Путин: загрузка заводов на фоне СВО даст толчок развитию высоких технологий
Максимально загруженная работа заводов для обеспечения нужд армии даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, заявил президент России Владимир РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:40
2022-11-25T23:40
специальная военная операция на украине
экономика
технологии
владимир путин
россия
москва
санкт-петербург
ростех
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Максимально загруженная работа заводов для обеспечения нужд армии даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 15-летия "Ростеха"."Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока - десятков регионов нашей страны - работают с максимальной загрузкой, в несколько смен. Они, кстати говоря, тоже ... в сегодняшних условиях дадут и дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства", - сказал он.Как пояснил Путин, это касается не только непосредственно оборонной промышленности, но и смежных гражданских отраслей."Все решения по поддержке наших предприятий будем принимать максимально быстро. А в людях, которые здесь трудятся, сомнений нет. Уверен абсолютно", - отметил президент.
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экономика, технологии, владимир путин, россия, москва, санкт-петербург, ростех
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Ростех
23:40 25.11.2022
 
Путин: загрузка заводов на фоне СВО даст толчок развитию высоких технологий

Путин: загрузка заводов для обеспечения армии даст толчок развитию высоких технологий

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Максимально загруженная работа заводов для обеспечения нужд армии даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 15-летия "Ростеха".
"Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока - десятков регионов нашей страны - работают с максимальной загрузкой, в несколько смен. Они, кстати говоря, тоже ... в сегодняшних условиях дадут и дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства", - сказал он.
Как пояснил Путин, это касается не только непосредственно оборонной промышленности, но и смежных гражданских отраслей.
"Все решения по поддержке наших предприятий будем принимать максимально быстро. А в людях, которые здесь трудятся, сомнений нет. Уверен абсолютно", - отметил президент.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 23:28
Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаТехнологииВладимир ПутинРоссияМоскваСанкт-ПетербургРостех
 
 
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