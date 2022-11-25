https://ria.ru/20221125/putin-1834383935.html
Путин: загрузка заводов на фоне СВО даст толчок развитию высоких технологий
Путин: загрузка заводов на фоне СВО даст толчок развитию высоких технологий - РИА Новости, 25.11.2022
Путин: загрузка заводов на фоне СВО даст толчок развитию высоких технологий
Максимально загруженная работа заводов для обеспечения нужд армии даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, заявил президент России Владимир РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:40
2022-11-25T23:40
2022-11-25T23:40
специальная военная операция на украине
экономика
технологии
владимир путин
россия
москва
санкт-петербург
ростех
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Максимально загруженная работа заводов для обеспечения нужд армии даст уникальный толчок для развития высокотехнологичных сфер, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 15-летия "Ростеха"."Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока - десятков регионов нашей страны - работают с максимальной загрузкой, в несколько смен. Они, кстати говоря, тоже ... в сегодняшних условиях дадут и дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства", - сказал он.Как пояснил Путин, это касается не только непосредственно оборонной промышленности, но и смежных гражданских отраслей."Все решения по поддержке наших предприятий будем принимать максимально быстро. А в людях, которые здесь трудятся, сомнений нет. Уверен абсолютно", - отметил президент.
https://ria.ru/20221125/oruzhie-1834382709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Ростех
Путин: загрузка заводов на фоне СВО даст толчок развитию высоких технологий
Путин: загрузка заводов для обеспечения армии даст толчок развитию высоких технологий