https://ria.ru/20221125/putin-1834237430.html

Путин лично встретился с матерями участников спецоперации

Путин лично встретился с матерями участников спецоперации - РИА Новости, 25.11.2022

Путин лично встретился с матерями участников спецоперации

Президент России Владимир Путин провел встречу с мамами военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:19

2022-11-25T15:19

2022-11-25T17:05

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с мамами военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Глава государства отметил, что этот день для присутствующих связан с чувством тревоги и заботы. По его словам, никто, кроме участников СВО, не знает, какой это труд и насколько он опасен.Путин сообщил, что лично связывается по телефону с военнослужащими через их матерей и многие удивляют его своим настроением и отношением к делу.Президент также подчеркнул, что страна разделяет боль тех, кто потерял своих детей во время спецоперации. Власти будут оказывать семьям всестороннюю поддержку.На встрече с президентом присутствуют матери 17 российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Они приехали из различных регионов страны. К примеру, домохозяйка Жарадат Агуева родом из Чечни, в зоне СВО находятся два ее сына: Исмаил Агуев (командир батальона "Запад-Ахмат") и Рустам Агуев (начальник Курчалоевского РОВД).Среди участниц встречи — налоговый инспектор Галия Суховская из Рязани. Ее единственный сын Семен погиб 4 марта в Буче, дома у него остались супруга и дочь. Его наградили орденом Мужества посмертно. С президентом также пообщается домохозяйка Елена Алексеева из Старого Оскола. Она — мать двоих сыновей, младшего из которых — Евгения — мобилизовали в сентябре. В зоне спецоперации он получил тяжелое ранение и сейчас находится в госпитале в Ростове-на-Дону.Также в списке приглашенных — пенсионерка Суна Набиева из Каспийска. Ее сын — танкист, гвардии майор Энвера Набиев дважды получил ранения, после чего вернулся в строй. Ему присвоили звание "Герой России". На встрече присутствует повар и наставник центра помощи и комплексного сопровождения детей-сирот "Берегиня" Марина Бахилина из Магана в Якутии. Двое из трех ее сыновей принимают участие в спецоперации: Сергей после тяжелого ранения работает инструктором в 83-й бригаде ВДВ в Приморском крае, Алексей служит в расчете ПТУР в 11-й бригаде ВДВ в Бурятии.На встречу с Путиным пришла и руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области, член СПЧ при президенте Юлия Белехова. Она — мать четверых детей, ее сын Егор Машинков после прохождения подготовки в Нижегородской области и в Белоруссии находится на обследовании в госпитале в Наро-Фоминске. У депутата МО Отрадное Ольги Бельцевой в зону боевых действий отправился один из сыновей — Сергей Архипов. Он служит по контракту в 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения ВДВ, награжден орденом Мужества, сейчас проходит лечение после ранения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221114/putin-1831372726.html

https://ria.ru/20221116/spetsoperatsiya-1832028999.html

https://ria.ru/20221123/spetsoperatsiya-1833795001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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