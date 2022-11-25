13:05 25.11.2022 (обновлено: 13:12 25.11.2022)
Путин и Токаев обсудят вопросы развития российско-казахстанских отношений
Путин и Токаев 28 ноября обсудят вопросы развития российско-казахстанского партнерства
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба Кремля.
"Двадцать восьмого ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина Россию посетит президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Это будет его первый официальный зарубежный визит после переизбрания на должность главы государства по итогам состоявшихся 20 ноября досрочных выборов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Также президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров подпишут декларацию между РФ и Казахстаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
Отмечается, что Путин и Токаев обратятся по видео к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.
"Ожидается подписание ряда двусторонних документов, в том числе Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений", - говорится в сообщении.