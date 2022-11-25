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Путин и Токаев обсудят вопросы развития российско-казахстанских отношений

Путин и Токаев обсудят вопросы развития российско-казахстанских отношений - РИА Новости, 25.11.2022

Путин и Токаев обсудят вопросы развития российско-казахстанских отношений

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:05

2022-11-25T13:05

2022-11-25T13:12

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

оренбург

выборы президента казахстана — 2022

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщила пресс-служба Кремля."Двадцать восьмого ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина Россию посетит президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Это будет его первый официальный зарубежный визит после переизбрания на должность главы государства по итогам состоявшихся 20 ноября досрочных выборов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.Также президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров подпишут декларацию между РФ и Казахстаном по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.Отмечается, что Путин и Токаев обратятся по видео к участникам пленарного заседания XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге."Ожидается подписание ряда двусторонних документов, в том числе Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221123/odkb-1833736057.html

https://ria.ru/20221125/kazakhstan-1834175187.html

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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, оренбург, выборы президента казахстана — 2022