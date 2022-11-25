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Новейшая подлодка "Магадан" произвела пуски "Калибров" в Японском море
Новейшая подлодка "Магадан" произвела пуски "Калибров" в Японском море - РИА Новости, 25.11.2022
Новейшая подлодка "Магадан" произвела пуски "Калибров" в Японском море
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота "Магадан" провела пуски ракет "Калибр" из подводного положения по морской и береговой целям,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T05:16
2022-11-25T05:16
2022-11-25T10:22
безопасность
россия
японское море
хабаровский край
тихоокеанский флот вмф россии
калибр
новое оружие россии
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Новейшая дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота "Магадан" провела пуски ракет "Калибр" из подводного положения по морской и береговой целям, сообщили в Минобороны России.Удары наносились по мишеням из акватории Японского моря. Перед выполнением боевых упражнений подлодка скрытно вошла в заданный район."Первой ракетой успешно поражена морская цель — щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более тысячи километров", — уточнили в военном ведомстве.Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотники морской авиации."Магадан" — третья в серии из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3, построенных для Тихоокеанского флота. В боевой состав ее приняли в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге. На Тихоокеанский флот подлодка прибыла через Северный морской путь в октябре 2022-го.В ноябре в состав флота должна войти четвертая такая субмарина — "Уфа", а весной 2023 года на воду спустят пятую — "Можайск". Шестая подлодка "Якутск" строится. Ранее в состав ТОФ вошли первые две подводные лодки серии — "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".
https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795385257.html
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Запуск "Калибров" с подлодки "Магадан"
Запуск "Калибров" с подлодки "Магадан"
2022-11-25T05:16
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безопасность, россия, японское море, хабаровский край, тихоокеанский флот вмф россии, калибр
Безопасность, Россия, Японское море, Хабаровский край, Тихоокеанский флот ВМФ России, Калибр, Новое оружие России
05:16 25.11.2022 (обновлено: 10:22 25.11.2022)
Новейшая подлодка "Магадан" произвела пуски "Калибров" в Японском море
Минобороны: подлодка ТОФ "Магадан" произвела пуски ракет "Калибр" из-под воды