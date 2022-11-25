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СМИ узнали о разногласиях между странами ЕС по потолку цен на газ
СМИ узнали о разногласиях между странами ЕС по потолку цен на газ - РИА Новости, 25.11.2022
СМИ узнали о разногласиях между странами ЕС по потолку цен на газ
Министры энергетики стран Евросоюза вновь не смогли договориться об ограничении цен на газ и нефть из России, пишет эстонское издание Postimees. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T13:39
2022-11-25T13:39
2022-11-25T14:44
цены на нефть
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польша
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евросоюз
g7
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза вновь не смогли договориться об ограничении цен на газ и нефть из России, пишет эстонское издание Postimees.Участники прошедшей накануне встречи посчитали неэффективными предложенные меры, а представители Польши и Испании даже назвали план шуткой.По словам министра промышленности Чехии Йозефа Сикела, следующая дискуссия запланирована на 13 декабря.Обсуждения потолка цен на топливо вызвало разногласия между странами Евросоюза. Одни члены организации считают его слишком высоким, а другие — слишком низким, при этом ограничения должны вступить в силу уже 5 декабря, говорится в материале.Шесть из 27 стран ЕС выступили против ценового предела, предложенного "Большой семеркой".Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.Министры финансов стран G7 в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российское топливо в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценить влияние на рынок от введения потолка цен на российское топливо пока сложно. По его мнению, западные страны пытаются "принять решение ради решения, чтобы поставить галочку", не прогнозируя при этом эффект от своих действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, европа, польша, испания, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, в мире, украина
Цены на нефть, Европа, Польша, Испания, Евросоюз, G7, Санкции в отношении России, В мире, Украина
13:39 25.11.2022 (обновлено: 14:44 25.11.2022)
СМИ узнали о разногласиях между странами ЕС по потолку цен на газ
Postimees: мнения лидеров ЕС не совпадают в вопросах ограничения цен на нефть и газ
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Министры энергетики стран Евросоюза вновь не смогли договориться об ограничении цен на газ и нефть из России, пишет эстонское издание Postimees
.
Участники прошедшей накануне встречи посчитали неэффективными предложенные меры, а представители Польши и Испании даже назвали план шуткой.
По словам министра промышленности Чехии Йозефа Сикела, следующая дискуссия запланирована на 13 декабря.
"Сейчас идет много двусторонних переговоров на очень высоком уровне. Собрание представителей всех стран ЕС состоится, как только будет прогресс", — цитирует издание одного из европейских дипломатов.
Обсуждения потолка цен на топливо вызвало разногласия между странами Евросоюза. Одни члены организации считают его слишком высоким, а другие — слишком низким, при этом ограничения должны вступить в силу уже 5 декабря, говорится в материале.
Шесть из 27 стран ЕС выступили против ценового предела, предложенного "Большой семеркой".
Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы и отказа от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентоспособности после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики.
Министры финансов стран G7 в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российское топливо в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит введут 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил
, что оценить влияние на рынок от введения потолка цен на российское топливо пока сложно. По его мнению, западные страны пытаются "принять решение ради решения, чтобы поставить галочку", не прогнозируя при этом эффект от своих действий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>