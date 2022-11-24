https://ria.ru/20221124/potolok-1833939798.html

В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ

В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ - РИА Новости, 24.11.2022

В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ

Оценить влияние на рынок от введения потолка цен на российские нефть и газ пока сложно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:59

2022-11-24T13:59

2022-11-24T14:56

экономика

в мире

природный газ

нефть

дмитрий песков

россия

цены

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185745_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7fb85c8769bab6fe38dc1938526fe026.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Оценить влияние на рынок от введения потолка цен на российские нефть и газ пока сложно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его мнению, западные страны пытаются "принять решение ради решения, чтобы поставить галочку", не прогнозируя при этом эффект от своих действий."Это все подлежит глубокому анализу. Дело в том, что, действительно, такие очень пока что в нюансах не понятные обсуждения идут у европейцев по этому "потолку". Там мало объяснимые цифры называются", — уточнил Песков.Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты, и Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.

https://ria.ru/20221124/energoresursy-1833946508.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1833889079.html

россия

великобритания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, в мире, природный газ, нефть, дмитрий песков, россия, цены, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, великобритания, германия, цены на нефть