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В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ - РИА Новости, 24.11.2022
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В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ
В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ - РИА Новости, 24.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ
Оценить влияние на рынок от введения потолка цен на российские нефть и газ пока сложно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:59
2022-11-24T14:56
экономика
в мире
природный газ
нефть
дмитрий песков
россия
цены
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Оценить влияние на рынок от введения потолка цен на российские нефть и газ пока сложно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его мнению, западные страны пытаются "принять решение ради решения, чтобы поставить галочку", не прогнозируя при этом эффект от своих действий."Это все подлежит глубокому анализу. Дело в том, что, действительно, такие очень пока что в нюансах не понятные обсуждения идут у европейцев по этому "потолку". Там мало объяснимые цифры называются", — уточнил Песков.Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты, и Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.
https://ria.ru/20221124/energoresursy-1833946508.html
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экономика, в мире, природный газ, нефть, дмитрий песков, россия, цены, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, великобритания, германия, цены на нефть
Экономика, В мире, Природный газ, Нефть, Дмитрий Песков, Россия, Цены, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Великобритания, Германия, Цены на нефть
13:59 24.11.2022 (обновлено: 14:56 24.11.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ

Песков заявил, что влияние на рынок потолка цен на нефть и газ пока сложно оценить

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Оценить влияние на рынок от введения потолка цен на российские нефть и газ пока сложно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы исходим пока из установки президента (Владимира. — Прим. ред.) Путина, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединяться к "потолку". Но, видя эти цифры, мы, конечно же, должны все проанализировать перед тем, как сформулировать позицию", — отметил представитель Кремля.

По его мнению, западные страны пытаются "принять решение ради решения, чтобы поставить галочку", не прогнозируя при этом эффект от своих действий.
"Это все подлежит глубокому анализу. Дело в том, что, действительно, такие очень пока что в нюансах не понятные обсуждения идут у европейцев по этому "потолку". Там мало объяснимые цифры называются", — уточнил Песков.
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Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты, и Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.
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