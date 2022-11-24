https://ria.ru/20221124/potolok-1833939798.html
В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ
В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ - РИА Новости, 24.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ
Оценить влияние на рынок от введения потолка цен на российские нефть и газ пока сложно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:59
2022-11-24T13:59
2022-11-24T14:56
экономика
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природный газ
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россия
цены
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Оценить влияние на рынок от введения потолка цен на российские нефть и газ пока сложно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его мнению, западные страны пытаются "принять решение ради решения, чтобы поставить галочку", не прогнозируя при этом эффект от своих действий."Это все подлежит глубокому анализу. Дело в том, что, действительно, такие очень пока что в нюансах не понятные обсуждения идут у европейцев по этому "потолку". Там мало объяснимые цифры называются", — уточнил Песков.Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты, и Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.
https://ria.ru/20221124/energoresursy-1833946508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Экономика, В мире, Природный газ, Нефть, Дмитрий Песков, Россия, Цены, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Великобритания, Германия, Цены на нефть
13:59 24.11.2022 (обновлено: 14:56 24.11.2022)
В Кремле ответили на вопрос о потолке цен на российские нефть и газ
Песков заявил, что влияние на рынок потолка цен на нефть и газ пока сложно оценить