https://ria.ru/20221125/proby-1834106954.html

Ульянов объяснил, как должна реагировать МАГАТЭ по пробам с Украины

Ульянов объяснил, как должна реагировать МАГАТЭ по пробам с Украины - РИА Новости, 25.11.2022

Ульянов объяснил, как должна реагировать МАГАТЭ по пробам с Украины

Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) придется реагировать, если радиоактивные пробы с Украины будут положительными, заявил в... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T07:47

2022-11-25T07:47

2022-11-25T07:47

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

игорь кириллов

россия

украина

киев

магатэ

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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) придется реагировать, если радиоактивные пробы с Украины будут положительными, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Он подчеркнул, что прежде всего "нужно дождаться результатов этих трех инспекций, важнейшей составной частью которых является анализ проб, который еще не завершен".Как заявил ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221125/obekty-1834105330.html

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михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, игорь кириллов, россия, украина, киев, магатэ