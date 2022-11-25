Ульянов объяснил, как должна реагировать МАГАТЭ по пробам с Украины
Ульянов: МАГАТЭ придется реагировать в случае, если пробы с Украины будут положительными
© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) придется реагировать, если радиоактивные пробы с Украины будут положительными, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я не вижу никакой необходимости в созыве Совета управляющих, если результаты проб не будут вызывать опасений", - заявил постпред, добавив, что "если итоги анализа окажутся положительными, то Совету управляющих, конечно, придется реагировать".
Он подчеркнул, что прежде всего "нужно дождаться результатов этих трех инспекций, важнейшей составной частью которых является анализ проб, который еще не завершен".
Как заявил ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.