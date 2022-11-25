Рейтинг@Mail.ru
Ульянов объяснил, как должна реагировать МАГАТЭ по пробам с Украины - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/proby-1834106954.html
Ульянов объяснил, как должна реагировать МАГАТЭ по пробам с Украины
Ульянов объяснил, как должна реагировать МАГАТЭ по пробам с Украины - РИА Новости, 25.11.2022
Ульянов объяснил, как должна реагировать МАГАТЭ по пробам с Украины
Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) придется реагировать, если радиоактивные пробы с Украины будут положительными, заявил в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T07:47
2022-11-25T07:47
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
игорь кириллов
россия
украина
киев
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833650545_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_6fc367ee91082c27c18a3bf4ce97555c.jpg
ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) придется реагировать, если радиоактивные пробы с Украины будут положительными, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Он подчеркнул, что прежде всего "нужно дождаться результатов этих трех инспекций, важнейшей составной частью которых является анализ проб, который еще не завершен".Как заявил ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
https://ria.ru/20221125/obekty-1834105330.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833650545_69:0:1644:1181_1920x0_80_0_0_5c0524fe3de409e49597b9ff1eabe517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, игорь кириллов, россия, украина, киев, магатэ
Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Игорь Кириллов, Россия, Украина, Киев, МАГАТЭ
07:47 25.11.2022
 
Ульянов объяснил, как должна реагировать МАГАТЭ по пробам с Украины

Ульянов: МАГАТЭ придется реагировать в случае, если пробы с Украины будут положительными

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) придется реагировать, если радиоактивные пробы с Украины будут положительными, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я не вижу никакой необходимости в созыве Совета управляющих, если результаты проб не будут вызывать опасений", - заявил постпред, добавив, что "если итоги анализа окажутся положительными, то Совету управляющих, конечно, придется реагировать".
Он подчеркнул, что прежде всего "нужно дождаться результатов этих трех инспекций, важнейшей составной частью которых является анализ проб, который еще не завершен".
Как заявил ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
07:08
Ульянов усомнился, что МАГАТЭ могло проверить все ядерные объекты Украины
 
Михаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиИгорь КирилловРоссияУкраинаКиевМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала