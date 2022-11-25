13:26 25.11.2022 (обновлено: 13:38 25.11.2022)
Спецпроекты "Россия сегодня" стали лауреатами премии "За верность науке"
Спецпроекты "Россия сегодня" стали лауреатами в трех номинациях премии "За верность науке"
© РИА Новости / Кирилл КалинниковСпецпроекты "Россия сегодня" стали лауреатами премии "За верность науке"
Спецпроекты "Россия сегодня" стали лауреатами премии "За верность науке"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спецпроекты медиагруппы "Россия сегодня" в номинациях "Защита исторической правды", "Наука как искусство" и за популяризацию отечественных разработок стали лауреатами VIII Всероссийской премии "За верность науке" - об этом объявили на торжественной церемонии в Москве.
В номинации "Защита исторической правды" лауреатом стал мультимедийный проект РИА Новости "Донбасс. Геноцид. 2014-2022" о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Проект разбит на три тематические рубрики: "Геноцид", "Нацификация" и "Милитаризация" - и дает ответ на вопрос, что на самом деле происходило в Донбассе последние восемь лет. Помимо визуальных и аудиофайлов, контент включает инфографику и лонгриды.
"C 2004 по 2022 годы Украина прошла путь от электорального раскола и "оранжевой революции" до войны, которая началась в 2014 году, унесла тысячи жизней и до сих пор не закончилась. Спецпроект помогает понять корни катастрофы, ее ключевых заказчиков и фигурантов. На сайте проекта опубликованы фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно-аналитические материалы, демонстрирующие эпизоды преступлений", - отметил шеф-редактор спецпроекта Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Артем Буфтяк.
В номинации "Наука как искусство" лауреатом стал документальный VR-детектив "Нюрнберг: VRдикт народов".
15 февраля, 23:12VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
Это VR–детектив от медиагруппы "Россия сегодня" в жанре документального расследования. Пользователь должен найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего Рейха.
Опрос, проведенный проектом "Нюрнберг. Начало мира", показал, что менее половины молодых людей в России сегодня знакомых с ходом и выводами знаменитого Нюрнбергского процесса. Обвинения и вердикты Нюрнбергского суда, его справедливость и даже необходимость нередко ставится под сомнение – по незнанию или под давлением тех, кому по разным причинам выгодно исказить историческую правду.
В начале пользователь оказывается в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков военного фотографа. Перед ним мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, можно отправиться в прошлое преступников.
Задача – в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, пользователь собирает убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда.
Проект создан при поддержке Российского военно-исторического общества.
"Нюрнберг: VRдикт народов" — уникальный по формату и значению проект, созданный на стыке жанров журналистами, учеными и актерами. Проект призывает "прожить" историю и найти доказательства вины преступников Третьего рейха, чтобы сохранить историческую правду самого важного события последних 80 лет, которую осознанно или случайно пытаются исказить", - отметил руководитель центра разработки экспериментальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Юрий Ануфриев.
В номинации за популяризацию отечественных разработок лауреатом стал подкаст "Кот ученый" - научно-просветительская программа радио Sputnik.
"Кот ученый" выходит с октября прошлого года на радио Sputnik, на платформах подкастов и в социальных сетях, охват за год превысил два миллиона человек. Каждый новый выпуск подкаста запускают более 10 000 пользователей.
27 сентября 2021, 19:32Кот ученыйТрейлер подкаста "Кот учёный"
Цель подкаста - популяризация науки и выдающихся ученых России, объяснение сложных инженерных устройств, приборов и процессов, которые лежат в основе научного прогресса.
Среди гостей подкаста - представители академических и любительских научных сообществ, экологи и просветители, также в выпусках участвуют молодые ученые, студенты и школьники, которые добились впечатляющих результатов в разных областях науки и техники.
"Мы начинали делать "Кота ученого" как радиопрограмму о науке. Теперь это гораздо большее - подкаст с многотысячной аудиторией, лекции для студентов и школьников, популяризация достижений российских ученых. Самое интересное для меня – узнать, как произошло открытие, как разработчики пришли к нестандартной идее и воплотили в жизнь сложнейшую инженерную установку. Во время записи подкаста об этом узнают и наши слушатели", - сказала обозреватель радио Sputnik, автор и ведущая подкаста "Кот ученый" Алиса Романова.
Всего в этом году на премию было подано рекордное количество заявок – 1165 из 75 регионов России, в 2021 году, для сравнения, поступили 744 заявки из 68 субъектов. Лауреатов и дипломантов премии определяет оргкомитет, в который вошли ведущие эксперты в области науки и образования, а также представители государственных корпораций и органов власти, информационных агентств, фондов, некоммерческих организаций.
Премия "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.
Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".
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