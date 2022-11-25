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Спецпроекты "Россия сегодня" стали лауреатами премии "За верность науке"

Спецпроекты "Россия сегодня" стали лауреатами премии "За верность науке" - РИА Новости, 25.11.2022

Спецпроекты "Россия сегодня" стали лауреатами премии "За верность науке"

Спецпроекты медиагруппы "Россия сегодня" в номинациях "Защита исторической правды", "Наука как искусство" и за популяризацию отечественных разработок стали... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:26

2022-11-25T13:26

2022-11-25T13:38

общество

россия

российская академия наук

курчатовский институт

мгу имени м. в. ломоносова

социальный навигатор

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Спецпроекты медиагруппы "Россия сегодня" в номинациях "Защита исторической правды", "Наука как искусство" и за популяризацию отечественных разработок стали лауреатами VIII Всероссийской премии "За верность науке" - об этом объявили на торжественной церемонии в Москве.В номинации "Защита исторической правды" лауреатом стал мультимедийный проект РИА Новости "Донбасс. Геноцид. 2014-2022" о фактах целенаправленного уничтожения киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.Проект разбит на три тематические рубрики: "Геноцид", "Нацификация" и "Милитаризация" - и дает ответ на вопрос, что на самом деле происходило в Донбассе последние восемь лет. Помимо визуальных и аудиофайлов, контент включает инфографику и лонгриды."C 2004 по 2022 годы Украина прошла путь от электорального раскола и "оранжевой революции" до войны, которая началась в 2014 году, унесла тысячи жизней и до сих пор не закончилась. Спецпроект помогает понять корни катастрофы, ее ключевых заказчиков и фигурантов. На сайте проекта опубликованы фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно-аналитические материалы, демонстрирующие эпизоды преступлений", - отметил шеф-редактор спецпроекта Центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Артем Буфтяк.В номинации "Наука как искусство" лауреатом стал документальный VR-детектив "Нюрнберг: VRдикт народов".Это VR–детектив от медиагруппы "Россия сегодня" в жанре документального расследования. Пользователь должен найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего Рейха.Опрос, проведенный проектом "Нюрнберг. Начало мира", показал, что менее половины молодых людей в России сегодня знакомых с ходом и выводами знаменитого Нюрнбергского процесса. Обвинения и вердикты Нюрнбергского суда, его справедливость и даже необходимость нередко ставится под сомнение – по незнанию или под давлением тех, кому по разным причинам выгодно исказить историческую правду.В начале пользователь оказывается в столовой тюрьмы Шпандау, в сцене, которая изображена на одном из легендарных снимков военного фотографа. Перед ним мирно обедающие подсудимые: Геринг, Дёниц, Розенберг, фон Риббентроп и фон Ширах. Прикасаясь к каждому из них, можно отправиться в прошлое преступников.Задача – в обыденном и обычно мирном окружении отыскать доказательства страшных преступлений против человечества. Находя улики, пользователь собирает убедительное досье, которое в 1946 году легло в основу вердикта Нюрнбергского суда.Проект создан при поддержке Российского военно-исторического общества.В номинации за популяризацию отечественных разработок лауреатом стал подкаст "Кот ученый" - научно-просветительская программа радио Sputnik."Кот ученый" выходит с октября прошлого года на радио Sputnik, на платформах подкастов и в социальных сетях, охват за год превысил два миллиона человек. Каждый новый выпуск подкаста запускают более 10 000 пользователей.Цель подкаста - популяризация науки и выдающихся ученых России, объяснение сложных инженерных устройств, приборов и процессов, которые лежат в основе научного прогресса.Среди гостей подкаста - представители академических и любительских научных сообществ, экологи и просветители, также в выпусках участвуют молодые ученые, студенты и школьники, которые добились впечатляющих результатов в разных областях науки и техники.Всего в этом году на премию было подано рекордное количество заявок – 1165 из 75 регионов России, в 2021 году, для сравнения, поступили 744 заявки из 68 субъектов. Лауреатов и дипломантов премии определяет оргкомитет, в который вошли ведущие эксперты в области науки и образования, а также представители государственных корпораций и органов власти, информационных агентств, фондов, некоммерческих организаций.Премия "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Участниками могут стать журналисты, освещающие тему российской науки, ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнеры мероприятия — Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

https://ria.ru/20221124/pobeditel-1834026349.html

https://ria.ru/20220215/laureat-1773017263.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/podkast-1752071295.html

https://ria.ru/20220910/raboty-1815618755.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, российская академия наук, курчатовский институт, мгу имени м. в. ломоносова, социальный навигатор