https://ria.ru/20221125/poteri-1834140349.html
Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.11.2022
Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:03
2022-11-25T11:03
2022-11-25T11:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833122298_0:212:2896:1841_1920x0_80_0_0_b2a03ee93e182f022acd2b7e634d93ff.jpg
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и автомобильной техники, три полевых пункта управления БпЛА. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, три танка, две гаубицы Д-30, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты шесть беспилотников противника.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833122298_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79ff0a35285e150b4a95d5d7e04303bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: украинские войска потеряли более 60 человек за сутки