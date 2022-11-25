https://ria.ru/20221125/poteri-1834140349.html

Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.11.2022

Украинские войска потеряли более 60 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:03

2022-11-25T11:03

2022-11-25T11:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833122298_0:212:2896:1841_1920x0_80_0_0_b2a03ee93e182f022acd2b7e634d93ff.jpg

ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 60 человек, самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), две гаубицы Д-30, девять единиц бронированной и автомобильной техники, три полевых пункта управления БпЛА. Потери в живой силе противника составили более 60 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, три танка, две гаубицы Д-30, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты шесть беспилотников противника.

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины