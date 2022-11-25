https://ria.ru/20221125/posobie-1834261954.html

Единое пособие для семей с детьми вводится в Пермском крае с 2023 года

Единое пособие для семей с детьми вводится в Пермском крае с 2023 года - РИА Новости, 25.11.2022

Единое пособие для семей с детьми вводится в Пермском крае с 2023 года

Единое ежемесячное пособие для семей с детьми и беременным вводится в Пермском крае с начала 2023 года, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:16

2022-11-25T16:16

2022-11-25T16:16

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 25 ноя – РИА Новости. Единое ежемесячное пособие для семей с детьми и беременным вводится в Пермском крае с начала 2023 года, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг законодательное собрание Пермского края сразу в двух чтениях приняло законопроект, касающийся выплаты единого ежемесячного пособия.Как уточнили в пресс-службе губернатора, документ подготовлен по инициативе главы региона Дмитрия Махонина во исполнение поручения президента России по выстраиванию целостной системы социальной поддержки."Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка вводится в Пермском крае с начала следующего года <…> Принятый законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора, расходы бюджета Пермского края на предоставление пособия составят в 2023 году – почти 6,3 миллиардов рублей, в 2024 году – 7,8 миллиардов рублей, в 2025 году – порядка 7,9 миллиардов рублей.В ведомстве также уточнили, что помимо единых выплат для льготных категорий жителей Пермского края продолжают действовать региональные меры поддержки. В частности, для нуждающихся семей остается бесплатное питание детей в школе и единовременное пособие кормящим матерям. Для многодетных семей сохраняются денежные выплаты на учащегося в возрасте от 17 до 23 лет, ежемесячная компенсация расходов на оплату ЖКХ, выплата 50% затрат на обучение в музыкальных школах, спортивных секциях, школах искусств и прочее."Для многодетных семей также сохраняется обеспечение лекарственными препаратами детей до 6 лет", – добавили в пресс-службе губернатора.

https://sn.ria.ru/20221124/orlenok-1833752433.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин