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Единое пособие для семей с детьми вводится в Пермском крае с 2023 года - РИА Новости, 25.11.2022
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Единое пособие для семей с детьми вводится в Пермском крае с 2023 года
Единое пособие для семей с детьми вводится в Пермском крае с 2023 года - РИА Новости, 25.11.2022
Единое пособие для семей с детьми вводится в Пермском крае с 2023 года
Единое ежемесячное пособие для семей с детьми и беременным вводится в Пермском крае с начала 2023 года, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:16
2022-11-25T16:16
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 25 ноя – РИА Новости. Единое ежемесячное пособие для семей с детьми и беременным вводится в Пермском крае с начала 2023 года, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг законодательное собрание Пермского края сразу в двух чтениях приняло законопроект, касающийся выплаты единого ежемесячного пособия.Как уточнили в пресс-службе губернатора, документ подготовлен по инициативе главы региона Дмитрия Махонина во исполнение поручения президента России по выстраиванию целостной системы социальной поддержки."Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка вводится в Пермском крае с начала следующего года &lt;…&gt; Принятый законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора, расходы бюджета Пермского края на предоставление пособия составят в 2023 году – почти 6,3 миллиардов рублей, в 2024 году – 7,8 миллиардов рублей, в 2025 году – порядка 7,9 миллиардов рублей.В ведомстве также уточнили, что помимо единых выплат для льготных категорий жителей Пермского края продолжают действовать региональные меры поддержки. В частности, для нуждающихся семей остается бесплатное питание детей в школе и единовременное пособие кормящим матерям. Для многодетных семей сохраняются денежные выплаты на учащегося в возрасте от 17 до 23 лет, ежемесячная компенсация расходов на оплату ЖКХ, выплата 50% затрат на обучение в музыкальных школах, спортивных секциях, школах искусств и прочее."Для многодетных семей также сохраняется обеспечение лекарственными препаратами детей до 6 лет", – добавили в пресс-службе губернатора.
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пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин
16:16 25.11.2022
 

Единое пособие для семей с детьми вводится в Пермском крае с 2023 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПЕРМЬ, 25 ноя – РИА Новости. Единое ежемесячное пособие для семей с детьми и беременным вводится в Пермском крае с начала 2023 года, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В четверг законодательное собрание Пермского края сразу в двух чтениях приняло законопроект, касающийся выплаты единого ежемесячного пособия.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, документ подготовлен по инициативе главы региона Дмитрия Махонина во исполнение поручения президента России по выстраиванию целостной системы социальной поддержки.
"Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка вводится в Пермском крае с начала следующего года <…> Принятый законопроект направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным", – говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы губернатора, расходы бюджета Пермского края на предоставление пособия составят в 2023 году – почти 6,3 миллиардов рублей, в 2024 году – 7,8 миллиардов рублей, в 2025 году – порядка 7,9 миллиардов рублей.
В ведомстве также уточнили, что помимо единых выплат для льготных категорий жителей Пермского края продолжают действовать региональные меры поддержки. В частности, для нуждающихся семей остается бесплатное питание детей в школе и единовременное пособие кормящим матерям. Для многодетных семей сохраняются денежные выплаты на учащегося в возрасте от 17 до 23 лет, ежемесячная компенсация расходов на оплату ЖКХ, выплата 50% затрат на обучение в музыкальных школах, спортивных секциях, школах искусств и прочее.
"Для многодетных семей также сохраняется обеспечение лекарственными препаратами детей до 6 лет", – добавили в пресс-службе губернатора.
 
Пермский крайДмитрий Махонин
 
 
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