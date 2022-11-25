https://ria.ru/20221125/po-1834150345.html

Минцифры хочет решить вопрос использования ПО ушедших из России вендоров

Минцифры хочет решить вопрос использования ПО ушедших из России вендоров - РИА Новости, 25.11.2022

Минцифры хочет решить вопрос использования ПО ушедших из России вендоров

Минцифры надеется до конца года решить вопрос с регулированием использования программного обеспечения (ПО) ушедших из России вендоров, заявил глава министерства РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:29

2022-11-25T11:29

2022-11-25T11:29

экономика

максут шадаев

россия

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Минцифры надеется до конца года решить вопрос с регулированием использования программного обеспечения (ПО) ушедших из России вендоров, заявил глава министерства Максут Шадаев."Я думаю, что хорошо бы до конца года нам к такому решению прийти", - сказал Шадаев на пленарном заседании форума "Цифровой алмаз", отвечая на вопрос, пришло ли министерство к консенсусу, как будет регулироваться ПО западных вендоров, ушедших из РФ, и в какой срок может быть опубликована соответствующая инициатива.Шадаев отметил, что министерство выступает за сбалансированную инициативу. "Мы хотим, чтобы у нас мнения всех наших коллег в правительстве, в бизнесе, было учтено", - сказал он.Глава Минцифры пояснил, что по анализу министерства "примерно 20% категорий софта, который используется в экономике, на промышленных предприятиях - только 20% имеют адекватные зрелые российские аналоги... и понятно, что по этим позициям перейти одномоментно на российские решения нельзя, потому что они еще 1-2-3 года будут создаваться, развиваться и эта практика будет нарабатываться"."С другой стороны, понятно, что если компания использовала софт, оплачивая по подписке, то понятно, что фактически дальше она заплатить не может за этот софт... То есть российского аналога нет, платить за иностранный продукт, который используется, невозможно. Мы сейчас пытаемся найти регуляторную рамку, которая позволит нам этот вопрос отрегулировать, чтобы мы все-таки разрешили компаниям использовать зарубежный софт до момента появления российского конкурентного аналога", - добавил Шадаев.В начале ноября Шадаев заявил, что Минцифры надеется решить этот вопрос до конца ноября, тогда обсуждалось в том числе создание специального счета для сбора отчислений за использование ПО, которые правообладатель сможет получить в случае возвращения в страну.

https://ria.ru/20220907/po-1815070880.html

https://ria.ru/20220711/tekhnologii-1801608410.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, максут шадаев, россия, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)