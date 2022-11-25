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Водителям скоро разрешат покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию - РИА Новости, 25.11.2022
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Водителям скоро разрешат покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию
Водителям скоро разрешат покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию - РИА Новости, 25.11.2022
Водителям скоро разрешат покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию
Полис ОСАГО для российских водителей может заработать на территории Белоруссии уже с января 2023 года, сейчас идет активная работа над его запуском, рассказал... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:03
2022-11-25T16:05
экономика
авто
белоруссия
россия
осаго
евгений уфимцев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полис ОСАГО для российских водителей может заработать на территории Белоруссии уже с января 2023 года, сейчас идет активная работа над его запуском, рассказал журналистам новый глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев."Сейчас проводится очень активная работа, в ближайшее время будет запущен проект, связанный с расширением на Белоруссию. У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию. Стадия (проработки продукта – ред.) очень большая, наверное, в январе (2023 года – ред.) уже запустим", - сказал он."Сейчас идет согласование условий и подходов, базовые вещи согласованы, это будет автоматическое расширение, включение "зеленой карты" на Белоруссию на человека. Это будет востребовано, особенно в тех регионах, которые близко находятся от Белоруссии", - также отметил глава ВСС.Уфимцев отметил, что это совместный проект с Белоруссией, соревнования по цене между российскими и белорусскими страховщиками не будет. По его словам, краеугольным будет то, что полис покупает житель соответствующей страны: мы покупаем с расширением на Белоруссию, а у них покупается полис с расширением на Россию. "Пока тарифы мы не называем", - добавил он."Почему с белорусами быстрее (чем с другими странами ЕАЭС – ред.), потому что есть унифицированная "зеленая карта", которая без каких-либо проблем, готовый продукт, его можно сразу запускать. Вторая задача – гармонизация законодательства, чтобы лимиты, подходы, выплаты были одинаковыми, но не через "зеленую карту", а классический продукт, который одинаковый и будет приниматься на той или иной территории", - сказал Глава ВСС."Конечно, у нас задачи такие же по Казахстану и по Армении, и по другим странам, которые в ЕАЭС входят, чтобы мы с ними провели точно такую же работу. Встречи проводились, но был выбран белорусский вариант, потому что объемы большие, синхронизация большая, и "зеленая карта", - добавил он.
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экономика, авто, белоруссия, россия, осаго, евгений уфимцев
Экономика, Авто, Белоруссия, Россия, ОСАГО, Евгений Уфимцев
16:03 25.11.2022 (обновлено: 16:05 25.11.2022)
 
Водителям скоро разрешат покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию

Полис ОСАГО для российских водителей может заработать в Белоруссии уже с января 2023 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полис ОСАГО для российских водителей может заработать на территории Белоруссии уже с января 2023 года, сейчас идет активная работа над его запуском, рассказал журналистам новый глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
"Сейчас проводится очень активная работа, в ближайшее время будет запущен проект, связанный с расширением на Белоруссию. У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию. Стадия (проработки продукта – ред.) очень большая, наверное, в январе (2023 года – ред.) уже запустим", - сказал он.
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"Сейчас идет согласование условий и подходов, базовые вещи согласованы, это будет автоматическое расширение, включение "зеленой карты" на Белоруссию на человека. Это будет востребовано, особенно в тех регионах, которые близко находятся от Белоруссии", - также отметил глава ВСС.
Уфимцев отметил, что это совместный проект с Белоруссией, соревнования по цене между российскими и белорусскими страховщиками не будет. По его словам, краеугольным будет то, что полис покупает житель соответствующей страны: мы покупаем с расширением на Белоруссию, а у них покупается полис с расширением на Россию. "Пока тарифы мы не называем", - добавил он.
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"Почему с белорусами быстрее (чем с другими странами ЕАЭС – ред.), потому что есть унифицированная "зеленая карта", которая без каких-либо проблем, готовый продукт, его можно сразу запускать. Вторая задача – гармонизация законодательства, чтобы лимиты, подходы, выплаты были одинаковыми, но не через "зеленую карту", а классический продукт, который одинаковый и будет приниматься на той или иной территории", - сказал Глава ВСС.
"Конечно, у нас задачи такие же по Казахстану и по Армении, и по другим странам, которые в ЕАЭС входят, чтобы мы с ними провели точно такую же работу. Встречи проводились, но был выбран белорусский вариант, потому что объемы большие, синхронизация большая, и "зеленая карта", - добавил он.
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ЭкономикаАвтоБелоруссияРоссияОСАГОЕвгений Уфимцев
 
 
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