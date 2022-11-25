https://ria.ru/20221125/osago-1834256885.html

Водителям скоро разрешат покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию

Водителям скоро разрешат покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию - РИА Новости, 25.11.2022

Водителям скоро разрешат покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию

Полис ОСАГО для российских водителей может заработать на территории Белоруссии уже с января 2023 года, сейчас идет активная работа над его запуском, рассказал... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T16:03

2022-11-25T16:03

2022-11-25T16:05

экономика

авто

белоруссия

россия

осаго

евгений уфимцев

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Полис ОСАГО для российских водителей может заработать на территории Белоруссии уже с января 2023 года, сейчас идет активная работа над его запуском, рассказал журналистам новый глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев."Сейчас проводится очень активная работа, в ближайшее время будет запущен проект, связанный с расширением на Белоруссию. У нас к полису ОСАГО появится возможность для человека сразу приобретать годовой полис с расширением на Белоруссию. Стадия (проработки продукта – ред.) очень большая, наверное, в январе (2023 года – ред.) уже запустим", - сказал он."Сейчас идет согласование условий и подходов, базовые вещи согласованы, это будет автоматическое расширение, включение "зеленой карты" на Белоруссию на человека. Это будет востребовано, особенно в тех регионах, которые близко находятся от Белоруссии", - также отметил глава ВСС.Уфимцев отметил, что это совместный проект с Белоруссией, соревнования по цене между российскими и белорусскими страховщиками не будет. По его словам, краеугольным будет то, что полис покупает житель соответствующей страны: мы покупаем с расширением на Белоруссию, а у них покупается полис с расширением на Россию. "Пока тарифы мы не называем", - добавил он."Почему с белорусами быстрее (чем с другими странами ЕАЭС – ред.), потому что есть унифицированная "зеленая карта", которая без каких-либо проблем, готовый продукт, его можно сразу запускать. Вторая задача – гармонизация законодательства, чтобы лимиты, подходы, выплаты были одинаковыми, но не через "зеленую карту", а классический продукт, который одинаковый и будет приниматься на той или иной территории", - сказал Глава ВСС."Конечно, у нас задачи такие же по Казахстану и по Армении, и по другим странам, которые в ЕАЭС входят, чтобы мы с ними провели точно такую же работу. Встречи проводились, но был выбран белорусский вариант, потому что объемы большие, синхронизация большая, и "зеленая карта", - добавил он.

https://ria.ru/20221001/osago-1820783930.html

https://ria.ru/20220913/osago-1816368718.html

https://ria.ru/20220530/udostoverenie-1791694850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, белоруссия, россия, осаго, евгений уфимцев