https://ria.ru/20221125/okeanarium-1834196891.html

СК назвал сумму ущерба от гибели обитателей Приморского океанариума

СК назвал сумму ущерба от гибели обитателей Приморского океанариума - РИА Новости, 25.11.2022

СК назвал сумму ущерба от гибели обитателей Приморского океанариума

Ущерб от гибели обитателей Приморского океанариума во Владивостоке превысил 3,8 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:35

2022-11-25T13:35

2022-11-25T13:51

происшествия

приморский океанариум

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Ущерб от гибели обитателей Приморского океанариума во Владивостоке превысил 3,8 миллиона рублей, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников океанариума в Приморье, которые не принимали мер к определению диагноза и лечению белухи Лер, не обеспечивали хранения кормовой рыбной продукции и складировали строительные отходы вне специально установленных мест."В результате неоднократно фиксировались случаи смертей гидробионтов, что повлекло причинение ущерба в размере свыше 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В СУСК уточняют, что в рамках уголовного дела назначена судебная биологическая экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В 2020 году океанариум объявил, что его сотрудники впервые в России провели успешный опыт разведения акулы-зебры в искусственных условиях. В пятницу в учреждении РИА Новости сообщили, что в течение нескольких дней умерли и первая родившаяся в неволе акула-зебра, и еще три ската. В океанариуме отмечали, что проводятся служебные расследования, "которые включают детальный анализ действий всех подразделений, ответственных за содержание гидробионтов". Природоохранная прокуратура начала проверку по факту гибели в Приморском океанариуме акулы-зебры и трех скатов.Летом в соцсетях со ссылкой на тренеров океанариума появилась информация, что животные в Приморском океанариуме болеют, нарушены правила их содержания, в том числе они едят куски гидроизоляции бассейнов. Широко разошлись видео, где белуху тошнит темной жидкостью.В самом океанариуме РИА Новости опровергли информацию о заболеваниях животных, а позже сообщили, что у афалины Васи выявили золотистый стафилококк, но лечение не требуется. У других животных этих бактерий не нашли, отмечали в учреждении. Позже в соцсетях разошлось видео выступления дельфинов, у одного из животных на боку была видна кровоточащая рана. В океанариуме сообщали РИА Новости, что по данному факту проводится служебное расследование, но дельфины могут получать царапины в стычках с сородичами.В Приморском океанариуме РИА Новости 10 октября сообщили о гибели дельфина Сэма. По словам сотрудника учреждения, "произошедшее было совершенно внезапным". Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20211211/okeanarium-1763286665.html

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приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, приморский океанариум, приморский край