https://ria.ru/20221125/obekty-1834105330.html

Ульянов усомнился, что МАГАТЭ могло проверить все ядерные объекты Украины

Ульянов усомнился, что МАГАТЭ могло проверить все ядерные объекты Украины - РИА Новости, 25.11.2022

Ульянов усомнился, что МАГАТЭ могло проверить все ядерные объекты Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) способно выявить следы разработок "грязной бомбы", но на Украине сотни объектов с радиоактивными... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T07:08

2022-11-25T07:08

2022-11-25T10:24

михаил ульянов (дипломат)

игорь кириллов

рафаэль гросси

россия

украина

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магатэ

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ВЕНА, 25 ноя — РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) способно выявить следы разработок "грязной бомбы", но на Украине сотни объектов с радиоактивными материалами, все проверить невозможно, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Как отметил постпред, инспекторы "на каждом из объектов работали не более восьми часов, может быть, даже меньше", так что "сложно предположить, что за это время они обошли каждый уголок на огромных предприятиях". Ульянов также напомнил, что агентство занимается ядерным материалом — плутонием, ураном и торием, но в его компетенцию не входит работа с радиоактивными материалами, таким как цезий, кобальт и стронций.В октябре в Минобороны сообщили о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. После этого МАГАТЭ направила команду инспекторов на Украину для изучения ядерных объектов. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не смогли обнаружить признаки подготовки "грязной бомбы".Ульянов подтвердил, что два специалиста агентства посетили три украинских объекта, в том числе командные, но на осмотр ушло всего несколько часов. По его словам, "никто не думал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината"."Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве он разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности. По оценкам Минобороны, при подрыве Киевом "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу.Ядерные материалы — это материалы, содержащие делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества, прежде всего, уран-235 и плутоний-239, необходимые для создания ядерных взрывных устройств. Радиоактивные материалы — вещества, дающие ионизирующее излучение разной степени активности. К ним относятся не только делящиеся ядерные вещества, но и неделящиеся высокоактивные изотопы, например, цезий-137, кобальт-60 и другие.Для создания "грязной бомбы" и ядерного заряда на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал, отмечали в октябре в российском Минобороны, называя гораздо большее число объектов, чем те, которые посетили специалисты МАГАТЭ.

https://ria.ru/20221124/zaes-1833944092.html

https://ria.ru/20221124/zaes-1833910294.html

https://ria.ru/20221124/zaes-1833926843.html

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михаил ульянов (дипломат), игорь кириллов, рафаэль гросси, россия, украина, киев, магатэ