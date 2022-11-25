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Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России - РИА Новости, 25.11.2022
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Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России
Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России - РИА Новости, 25.11.2022
Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России
Минюст РФ включил неонацистское объединение "Невоград"* в перечень запрещенных организаций, следует из соответствующего ведомственного перечня. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:01
2022-11-25T14:16
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
санкт-петербург
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Минюст РФ включил неонацистское объединение "Невоград"* в перечень запрещенных организаций, следует из соответствующего ведомственного перечня."Незарегистрированное общественное объединение "Невоград"* (другие названия: "Неваград"*, "Невоград-2"*, "БТО-Невоград"*, "Ферст Лайн Невоград"*, "Невоград first line"*, "Невоград Фест Лайн"*, FirstLineNevograd*", - следует из реестра.Организация включена в перечень по решению Санкт-Петербургского городского суда от 25 октября и после апелляционного определения.Как поясняла Генпрокуратура РФ, в Петербурге длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием "Невоград"*. Их члены совершали "насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности".Группировки, входившие в это объединение, в различные периоды возглавлялись известными неонацистами Алексеем Воеводиным, Германом Венгервельдом, Дмитрием Боровиковвым, Андреем Колесниковым и Андреем Клещиным. Последние либо уже привлечены к уголовной ответственности, либо погибли (как, например, Боровиков).* Запрещенная в России экстремистская организация.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общество, Санкт-Петербург, Генеральная прокуратура РФ
14:01 25.11.2022 (обновлено: 14:16 25.11.2022)
 
Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России

Минюст включил неонацистское объединение "Невоград" в перечень запрещенных в России

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Минюст РФ включил неонацистское объединение "Невоград"* в перечень запрещенных организаций, следует из соответствующего ведомственного перечня.
"Незарегистрированное общественное объединение "Невоград"* (другие названия: "Неваград"*, "Невоград-2"*, "БТО-Невоград"*, "Ферст Лайн Невоград"*, "Невоград first line"*, "Невоград Фест Лайн"*, FirstLineNevograd*", - следует из реестра.
Организация включена в перечень по решению Санкт-Петербургского городского суда от 25 октября и после апелляционного определения.
Как поясняла Генпрокуратура РФ, в Петербурге длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием "Невоград"*. Их члены совершали "насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности".
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Группировки, входившие в это объединение, в различные периоды возглавлялись известными неонацистами Алексеем Воеводиным, Германом Венгервельдом, Дмитрием Боровиковвым, Андреем Колесниковым и Андреем Клещиным. Последние либо уже привлечены к уголовной ответственности, либо погибли (как, например, Боровиков).
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ОбществоСанкт-ПетербургГенеральная прокуратура РФ
 
 
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