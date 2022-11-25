https://ria.ru/20221125/nevograd-1834207102.html

Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России

Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России - РИА Новости, 25.11.2022

Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России

Минюст РФ включил неонацистское объединение "Невоград"* в перечень запрещенных организаций, следует из соответствующего ведомственного перечня. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:01

2022-11-25T14:01

2022-11-25T14:16

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

санкт-петербург

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Минюст РФ включил неонацистское объединение "Невоград"* в перечень запрещенных организаций, следует из соответствующего ведомственного перечня."Незарегистрированное общественное объединение "Невоград"* (другие названия: "Неваград"*, "Невоград-2"*, "БТО-Невоград"*, "Ферст Лайн Невоград"*, "Невоград first line"*, "Невоград Фест Лайн"*, FirstLineNevograd*", - следует из реестра.Организация включена в перечень по решению Санкт-Петербургского городского суда от 25 октября и после апелляционного определения.Как поясняла Генпрокуратура РФ, в Петербурге длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием "Невоград"*. Их члены совершали "насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности".Группировки, входившие в это объединение, в различные периоды возглавлялись известными неонацистами Алексеем Воеводиным, Германом Венгервельдом, Дмитрием Боровиковвым, Андреем Колесниковым и Андреем Клещиным. Последние либо уже привлечены к уголовной ответственности, либо погибли (как, например, Боровиков).* Запрещенная в России экстремистская организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф