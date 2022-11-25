https://ria.ru/20221125/nevograd-1834207102.html
Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России
Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России - РИА Новости, 25.11.2022
Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России
Минюст РФ включил неонацистское объединение "Невоград"* в перечень запрещенных организаций, следует из соответствующего ведомственного перечня. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:01
2022-11-25T14:01
2022-11-25T14:16
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
санкт-петербург
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Минюст РФ включил неонацистское объединение "Невоград"* в перечень запрещенных организаций, следует из соответствующего ведомственного перечня."Незарегистрированное общественное объединение "Невоград"* (другие названия: "Неваград"*, "Невоград-2"*, "БТО-Невоград"*, "Ферст Лайн Невоград"*, "Невоград first line"*, "Невоград Фест Лайн"*, FirstLineNevograd*", - следует из реестра.Организация включена в перечень по решению Санкт-Петербургского городского суда от 25 октября и после апелляционного определения.Как поясняла Генпрокуратура РФ, в Петербурге длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием "Невоград"*. Их члены совершали "насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности".Группировки, входившие в это объединение, в различные периоды возглавлялись известными неонацистами Алексеем Воеводиным, Германом Венгервельдом, Дмитрием Боровиковвым, Андреем Колесниковым и Андреем Клещиным. Последние либо уже привлечены к уголовной ответственности, либо погибли (как, например, Боровиков).* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221125/makarevich-1834144525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство юстиции рф (минюст россии), общество, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Общество, Санкт-Петербург, Генеральная прокуратура РФ
14:01 25.11.2022 (обновлено: 14:16 25.11.2022)
Объединение "Невоград"* включили в перечень запрещенных в России
Минюст включил неонацистское объединение "Невоград" в перечень запрещенных в России
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости.
Минюст РФ включил неонацистское объединение "Невоград"* в перечень запрещенных организаций, следует из соответствующего ведомственного перечня
.
"Незарегистрированное общественное объединение "Невоград"* (другие названия: "Неваград"*, "Невоград-2"*, "БТО-Невоград"*, "Ферст Лайн Невоград"*, "Невоград first line"*, "Невоград Фест Лайн"*, FirstLineNevograd*", - следует из реестра.
Организация включена в перечень по решению Санкт-Петербургского городского суда
от 25 октября и после апелляционного определения.
Как поясняла Генпрокуратура
РФ, в Петербурге
длительное время действовали неонацистские группировки, объединенные названием "Невоград"*. Их члены совершали "насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности".
Группировки, входившие в это объединение, в различные периоды возглавлялись известными неонацистами Алексеем Воеводиным, Германом Венгервельдом, Дмитрием Боровиковвым, Андреем Колесниковым и Андреем Клещиным. Последние либо уже привлечены к уголовной ответственности, либо погибли (как, например, Боровиков).
* Запрещенная в России экстремистская организация.