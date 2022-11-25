https://ria.ru/20221125/naznachenie-1834370615.html

Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко

Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко - РИА Новости, 25.11.2022

Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко

Главой правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко, заявили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T21:43

2022-11-25T21:43

2022-11-25T22:41

андрей алексеенко

херсонская область

политика

сергей елисеев

калининградская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 ноя — РИА Новости. Главой правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко, заявили в пресс-службе администрации региона.Уточняется, что ранее он возглавлял совет министров Харьковской области.В свою очередь, курировавший регион Сергей Елисеев закончит свою командировку и вернется в Калининградскую область, где он работал первым заместителем председателя правительства региона. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

https://ria.ru/20220906/kherson-1814718476.html

херсонская область

калининградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

андрей алексеенко, херсонская область , политика, сергей елисеев, калининградская область