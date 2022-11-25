Рейтинг@Mail.ru
Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/naznachenie-1834370615.html
Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко
Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко - РИА Новости, 25.11.2022
Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко
Главой правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко, заявили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:43
2022-11-25T22:41
андрей алексеенко
херсонская область
политика
сергей елисеев
калининградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810202855_0:105:843:579_1920x0_80_0_0_e7e15e077faab8d9920bb9cf72c9f0a9.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 ноя — РИА Новости. Главой правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко, заявили в пресс-службе администрации региона.Уточняется, что ранее он возглавлял совет министров Харьковской области.В свою очередь, курировавший регион Сергей Елисеев закончит свою командировку и вернется в Калининградскую область, где он работал первым заместителем председателя правительства региона. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
https://ria.ru/20220906/kherson-1814718476.html
херсонская область
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810202855_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_d11328d2a7b3d6fdfabbd8983817dfe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей алексеенко, херсонская область , политика, сергей елисеев, калининградская область
Андрей Алексеенко, Херсонская область , Политика, Сергей Елисеев, Калининградская область
21:43 25.11.2022 (обновлено: 22:41 25.11.2022)
 
Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко

Андрея Алексеенко назначили главой правительства Херсонской области

CC BY 4.0 / Официальный Интернет-портал Краснодара/Станислав Телеховец / Андрей Алексеенко
Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
CC BY 4.0 / Официальный Интернет-портал Краснодара/Станислав Телеховец /
Андрей Алексеенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 ноя — РИА Новости. Главой правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко, заявили в пресс-службе администрации региона.
Уточняется, что ранее он возглавлял совет министров Харьковской области.

"Новым председателем правительства Херсонской области станет Андрей Алексеенко. Он настоящий профессионал своего дела, который начал трудовой путь простым инженером по техническому надзору на заводе и добился всего своим упорным трудом", — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, курировавший регион Сергей Елисеев закончит свою командировку и вернется в Калининградскую область, где он работал первым заместителем председателя правительства региона.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 07:32Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти: конституция Украины больше не распространяется на регион
 
Андрей АлексеенкоХерсонская областьПолитикаСергей ЕлисеевКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала