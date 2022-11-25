https://ria.ru/20221125/naznachenie-1834370615.html
Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко
Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко - РИА Новости, 25.11.2022
Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко
Главой правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко, заявили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T21:43
2022-11-25T21:43
2022-11-25T22:41
андрей алексеенко
херсонская область
политика
сергей елисеев
калининградская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 ноя — РИА Новости. Главой правительства Херсонской области стал Андрей Алексеенко, заявили в пресс-службе администрации региона.Уточняется, что ранее он возглавлял совет министров Харьковской области.В свою очередь, курировавший регион Сергей Елисеев закончит свою командировку и вернется в Калининградскую область, где он работал первым заместителем председателя правительства региона. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
https://ria.ru/20220906/kherson-1814718476.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей алексеенко, херсонская область , политика, сергей елисеев, калининградская область
Андрей Алексеенко, Херсонская область , Политика, Сергей Елисеев, Калининградская область
21:43 25.11.2022 (обновлено: 22:41 25.11.2022)
Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко
Андрея Алексеенко назначили главой правительства Херсонской области