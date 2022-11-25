Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/nato-1834223505.html
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима - РИА Новости, 25.11.2022
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима
НАТО - соучастник преступлений киевского режима, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсекретаря альянса... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:42
2022-11-25T14:42
в мире
йенс столтенберг
мария захарова
украина
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. НАТО - соучастник преступлений киевского режима, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсекретаря альянса Йенса Столтенберга об увеличении НАТО производства оборудования и боеприпасов советского образца, необходимых Украине.Столтенберг ранее заявил, что страны-члены альянса смогли увеличить производство оборудования и боеприпасов советского образца, которые необходимы Украине, где используется артиллерия советской эпохи. По словам Столтенберга, это стало возможным потому, что ряд стран НАТО "сохранили производственные мощности"."НАТО - соучастник преступлений киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Столтенберга.
https://ria.ru/20221020/nato-1825327989.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_669:608:2589:2048_1920x0_80_0_0_23732e8aff4fe1a7d701938cd1576ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, мария захарова, украина, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Йенс Столтенберг, Мария Захарова, Украина, Россия, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:42 25.11.2022
 
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима

Захарова о словах Столтенберга: НАТО — соучастник преступлений киевского режима

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. НАТО - соучастник преступлений киевского режима, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсекретаря альянса Йенса Столтенберга об увеличении НАТО производства оборудования и боеприпасов советского образца, необходимых Украине.
Столтенберг ранее заявил, что страны-члены альянса смогли увеличить производство оборудования и боеприпасов советского образца, которые необходимы Украине, где используется артиллерия советской эпохи. По словам Столтенберга, это стало возможным потому, что ряд стран НАТО "сохранили производственные мощности".
"НАТО - соучастник преступлений киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Столтенберга.
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 12:25Специальная военная операция на Украине
В МИД заявили, что деэскалация по-прежнему не в приоритете у НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергМария ЗахароваУкраинаРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала