https://ria.ru/20221125/nato-1834223505.html
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима - РИА Новости, 25.11.2022
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима
НАТО - соучастник преступлений киевского режима, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсекретаря альянса... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:42
2022-11-25T14:42
2022-11-25T14:42
в мире
йенс столтенберг
мария захарова
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нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. НАТО - соучастник преступлений киевского режима, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсекретаря альянса Йенса Столтенберга об увеличении НАТО производства оборудования и боеприпасов советского образца, необходимых Украине.Столтенберг ранее заявил, что страны-члены альянса смогли увеличить производство оборудования и боеприпасов советского образца, которые необходимы Украине, где используется артиллерия советской эпохи. По словам Столтенберга, это стало возможным потому, что ряд стран НАТО "сохранили производственные мощности"."НАТО - соучастник преступлений киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Столтенберга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, йенс столтенберг, мария захарова, украина, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Йенс Столтенберг, Мария Захарова, Украина, Россия, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима
Захарова о словах Столтенберга: НАТО — соучастник преступлений киевского режима