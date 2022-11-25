https://ria.ru/20221125/nato-1834223505.html

Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима

Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима - РИА Новости, 25.11.2022

Захарова назвала НАТО соучастником преступлений киевского режима

НАТО - соучастник преступлений киевского режима, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсекретаря альянса... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:42

2022-11-25T14:42

2022-11-25T14:42

в мире

йенс столтенберг

мария захарова

украина

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. НАТО - соучастник преступлений киевского режима, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсекретаря альянса Йенса Столтенберга об увеличении НАТО производства оборудования и боеприпасов советского образца, необходимых Украине.Столтенберг ранее заявил, что страны-члены альянса смогли увеличить производство оборудования и боеприпасов советского образца, которые необходимы Украине, где используется артиллерия советской эпохи. По словам Столтенберга, это стало возможным потому, что ряд стран НАТО "сохранили производственные мощности"."НАТО - соучастник преступлений киевского режима", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Столтенберга.

https://ria.ru/20221020/nato-1825327989.html

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Наталья Макарова

в мире, йенс столтенберг, мария захарова, украина, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)