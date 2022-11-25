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Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов - РИА Новости, 25.11.2022
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Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов
Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов - РИА Новости, 25.11.2022
Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов
Руководителю удмуртского отделения КПРФ Александру Сырову, недавно участвовавшему в выборах главы республики, предстоит суд по уголовному делу о неуплате... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:12
2022-11-25T15:12
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
кпрф
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Руководителю удмуртского отделения КПРФ Александру Сырову, недавно участвовавшему в выборах главы республики, предстоит суд по уголовному делу о неуплате налогов в размере 41 миллиона рублей."Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской республике завершено расследование возбужденного по материалам республиканских МВД и ФНС уголовного дела в отношении директора ООО "Бастион", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в крупном размере)", - сообщает СУСК РФ по Удмуртии.Следствием установлено, что фирма обвиняемого занимается оптовой торговлей мототехникой и запасными частями. При составлении налоговых деклараций за 2017-2019 годы он включил в них и в документы бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о якобы имевших место сделках с контрагентами, уклонившись от уплаты более 41 миллиона рублей налогов, информирует ведомство."Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, ущерб, причиненный бюджетной системе, не возместил", - отмечается в релизе.В СУСК рассказали, что в рамках расследования проведены обыски в служебных помещениях компании, по месту жительства обвиняемого и иных лиц, на имущество фигуранта и его фирмы "наложен арест в пределах суммы причиненного ущерба"."Речь идет о главе КПРФ региона Сырове, который также является директором фирмы по оптовой торговле мотоциклами в Ижевске", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Удмуртская прокуратура уточняет, что дело направлено в Ленинский районный суд Ижевска.Сыров участвовал в выборах главы Удмуртии в 2022 году, набрав 19,79% голосов избирателей.По этой статье ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.РИА Новости пока не удалось получить комментарий реготделения КПРФ.
https://ria.ru/20221117/pravitelstvo-1832263343.html
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происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, кпрф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, КПРФ, Следственный комитет России (СК РФ)
15:12 25.11.2022
 
Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов

В Удмуртии главу отделения КПРФ Сырова будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Руководителю удмуртского отделения КПРФ Александру Сырову, недавно участвовавшему в выборах главы республики, предстоит суд по уголовному делу о неуплате налогов в размере 41 миллиона рублей.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской республике завершено расследование возбужденного по материалам республиканских МВД и ФНС уголовного дела в отношении директора ООО "Бастион", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в крупном размере)", - сообщает СУСК РФ по Удмуртии.
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Следствием установлено, что фирма обвиняемого занимается оптовой торговлей мототехникой и запасными частями. При составлении налоговых деклараций за 2017-2019 годы он включил в них и в документы бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о якобы имевших место сделках с контрагентами, уклонившись от уплаты более 41 миллиона рублей налогов, информирует ведомство.
"Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, ущерб, причиненный бюджетной системе, не возместил", - отмечается в релизе.
В СУСК рассказали, что в рамках расследования проведены обыски в служебных помещениях компании, по месту жительства обвиняемого и иных лиц, на имущество фигуранта и его фирмы "наложен арест в пределах суммы причиненного ущерба".
"Речь идет о главе КПРФ региона Сырове, который также является директором фирмы по оптовой торговле мотоциклами в Ижевске", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Сыров участвовал в выборах главы Удмуртии в 2022 году, набрав 19,79% голосов избирателей.
По этой статье ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий реготделения КПРФ.
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ПроисшествияРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскКПРФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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