https://ria.ru/20221125/nalogi-1834234611.html
Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов
Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов - РИА Новости, 25.11.2022
Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов
Руководителю удмуртского отделения КПРФ Александру Сырову, недавно участвовавшему в выборах главы республики, предстоит суд по уголовному делу о неуплате... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:12
2022-11-25T15:12
2022-11-25T15:12
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
кпрф
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
УФА, 25 ноя - РИА Новости. Руководителю удмуртского отделения КПРФ Александру Сырову, недавно участвовавшему в выборах главы республики, предстоит суд по уголовному делу о неуплате налогов в размере 41 миллиона рублей."Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской республике завершено расследование возбужденного по материалам республиканских МВД и ФНС уголовного дела в отношении директора ООО "Бастион", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в крупном размере)", - сообщает СУСК РФ по Удмуртии.Следствием установлено, что фирма обвиняемого занимается оптовой торговлей мототехникой и запасными частями. При составлении налоговых деклараций за 2017-2019 годы он включил в них и в документы бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о якобы имевших место сделках с контрагентами, уклонившись от уплаты более 41 миллиона рублей налогов, информирует ведомство."Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, ущерб, причиненный бюджетной системе, не возместил", - отмечается в релизе.В СУСК рассказали, что в рамках расследования проведены обыски в служебных помещениях компании, по месту жительства обвиняемого и иных лиц, на имущество фигуранта и его фирмы "наложен арест в пределах суммы причиненного ущерба"."Речь идет о главе КПРФ региона Сырове, который также является директором фирмы по оптовой торговле мотоциклами в Ижевске", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Удмуртская прокуратура уточняет, что дело направлено в Ленинский районный суд Ижевска.Сыров участвовал в выборах главы Удмуртии в 2022 году, набрав 19,79% голосов избирателей.По этой статье ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.РИА Новости пока не удалось получить комментарий реготделения КПРФ.
https://ria.ru/20221117/pravitelstvo-1832263343.html
https://ria.ru/20221121/nalogi-1833171618.html
https://ria.ru/20221108/nalog-1829855406.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, кпрф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, КПРФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов
В Удмуртии главу отделения КПРФ Сырова будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов
УФА, 25 ноя - РИА Новости.
Руководителю удмуртского отделения КПРФ Александру Сырову, недавно участвовавшему в выборах главы республики, предстоит
суд по уголовному делу о неуплате налогов в размере 41 миллиона рублей.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской республике завершено расследование возбужденного по материалам республиканских МВД и ФНС уголовного дела в отношении директора ООО "Бастион", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в крупном размере)", - сообщает СУСК РФ по Удмуртии.
Следствием установлено, что фирма обвиняемого занимается оптовой торговлей мототехникой и запасными частями. При составлении налоговых деклараций за 2017-2019 годы он включил в них и в документы бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о якобы имевших место сделках с контрагентами, уклонившись от уплаты более 41 миллиона рублей налогов, информирует ведомство.
"Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, ущерб, причиненный бюджетной системе, не возместил", - отмечается в релизе.
В СУСК рассказали, что в рамках расследования проведены обыски в служебных помещениях компании, по месту жительства обвиняемого и иных лиц, на имущество фигуранта и его фирмы "наложен арест в пределах суммы причиненного ущерба".
"Речь идет о главе КПРФ региона Сырове, который также является директором фирмы по оптовой торговле мотоциклами в Ижевске", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Удмуртская прокуратура уточняет, что дело направлено в Ленинский районный суд Ижевска.
Сыров участвовал в выборах главы Удмуртии в 2022 году, набрав 19,79% голосов избирателей.
По этой статье ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий реготделения КПРФ.