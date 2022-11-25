https://ria.ru/20221125/nalogi-1834234611.html

Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов

Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов - РИА Новости, 25.11.2022

Главу КПРФ Удмуртии будут судить за неуплату 41 миллиона рублей налогов

Руководителю удмуртского отделения КПРФ Александру Сырову, недавно участвовавшему в выборах главы республики, предстоит суд по уголовному делу о неуплате... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:12

2022-11-25T15:12

2022-11-25T15:12

происшествия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

кпрф

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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Руководителю удмуртского отделения КПРФ Александру Сырову, недавно участвовавшему в выборах главы республики, предстоит суд по уголовному делу о неуплате налогов в размере 41 миллиона рублей."Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской республике завершено расследование возбужденного по материалам республиканских МВД и ФНС уголовного дела в отношении директора ООО "Бастион", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов, совершенное в крупном размере)", - сообщает СУСК РФ по Удмуртии.Следствием установлено, что фирма обвиняемого занимается оптовой торговлей мототехникой и запасными частями. При составлении налоговых деклараций за 2017-2019 годы он включил в них и в документы бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о якобы имевших место сделках с контрагентами, уклонившись от уплаты более 41 миллиона рублей налогов, информирует ведомство."Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал, ущерб, причиненный бюджетной системе, не возместил", - отмечается в релизе.В СУСК рассказали, что в рамках расследования проведены обыски в служебных помещениях компании, по месту жительства обвиняемого и иных лиц, на имущество фигуранта и его фирмы "наложен арест в пределах суммы причиненного ущерба"."Речь идет о главе КПРФ региона Сырове, который также является директором фирмы по оптовой торговле мотоциклами в Ижевске", - пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Удмуртская прокуратура уточняет, что дело направлено в Ленинский районный суд Ижевска.Сыров участвовал в выборах главы Удмуртии в 2022 году, набрав 19,79% голосов избирателей.По этой статье ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.РИА Новости пока не удалось получить комментарий реготделения КПРФ.

https://ria.ru/20221117/pravitelstvo-1832263343.html

https://ria.ru/20221121/nalogi-1833171618.html

https://ria.ru/20221108/nalog-1829855406.html

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происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, кпрф, следственный комитет россии (ск рф)