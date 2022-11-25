03:04 25.11.2022 (обновлено: 03:28 25.11.2022)
Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС
Постпред Ульянов: Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории. Архивное фото
ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Москва обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ", - сказал он.
Министерство обороны России сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.
После серии обстрелов Запорожской АЭС в конце минувшей недели глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.