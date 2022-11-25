https://ria.ru/20221125/monitoring-1834100757.html

Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС

Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС - РИА Новости, 25.11.2022

Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС

Москва обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T03:04

2022-11-25T03:04

2022-11-25T03:28

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

россия

вена

магатэ

запорожская аэс

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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Москва обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Министерство обороны России сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.После серии обстрелов Запорожской АЭС в конце минувшей недели глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.

https://ria.ru/20221124/zaes-1833944092.html

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михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, вена, магатэ, запорожская аэс