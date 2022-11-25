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Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС - РИА Новости, 25.11.2022
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Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС
Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС - РИА Новости, 25.11.2022
Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС
Москва обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T03:04
2022-11-25T03:28
михаил ульянов (дипломат)
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россия
вена
магатэ
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Москва обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Министерство обороны России сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.После серии обстрелов Запорожской АЭС в конце минувшей недели глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.
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михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, вена, магатэ, запорожская аэс
Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Россия, Вена, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
03:04 25.11.2022 (обновлено: 03:28 25.11.2022)
 
Россия обсуждает с МАГАТЭ вопрос о мониторинге защитной зоны у ЗАЭС

Постпред Ульянов: Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории. Архивное фото
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Москва обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ", - сказал он.

Министерство обороны России сообщало, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей ее ЛЭП. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.
После серии обстрелов Запорожской АЭС в конце минувшей недели глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар.
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Михаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиРоссияВенаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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