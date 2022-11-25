https://ria.ru/20221125/moldaviya-1834179973.html

Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке беспорядков

Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке беспорядков - РИА Новости, 25.11.2022

Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке беспорядков

Полиция Молдавии сообщает, что вместе с прокуратурой проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:47

2022-11-25T12:47

2022-11-25T12:47

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что вместе с прокуратурой проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков.Власти Молдавии неоднократно заявляли о рисках дестабилизации и массовых беспорядков со стороны организаторов антиправительственных протестов - оппозиционной партии "Шор". В ноябре обыски под подобным предлогом проводились у оппозиции несколько раз."В настоящий момент сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и Главного управления уголовного розыска совместно с прокурорами проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, связанного с подготовкой массовых беспорядков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.В прокуратуре в свою очередь уточнили, что обыски проходят в Кишиневе и Хынчештах.Детали исследований полиция обещает предоставить после завершения спецоперации.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.

https://ria.ru/20221124/votum-1834050132.html

https://ria.ru/20221120/moldaviya-1832882961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия