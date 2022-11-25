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Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке беспорядков - РИА Новости, 25.11.2022
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Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке беспорядков
Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке беспорядков - РИА Новости, 25.11.2022
Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке беспорядков
Полиция Молдавии сообщает, что вместе с прокуратурой проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:47
2022-11-25T12:47
в мире
сергей литвиненко
молдавия
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что вместе с прокуратурой проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков.Власти Молдавии неоднократно заявляли о рисках дестабилизации и массовых беспорядков со стороны организаторов антиправительственных протестов - оппозиционной партии "Шор". В ноябре обыски под подобным предлогом проводились у оппозиции несколько раз."В настоящий момент сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и Главного управления уголовного розыска совместно с прокурорами проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, связанного с подготовкой массовых беспорядков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.В прокуратуре в свою очередь уточнили, что обыски проходят в Кишиневе и Хынчештах.Детали исследований полиция обещает предоставить после завершения спецоперации.Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
https://ria.ru/20221124/votum-1834050132.html
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в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия
В мире, Сергей Литвиненко, Молдавия, Кишинев, Россия
12:47 25.11.2022
 
Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке беспорядков

Молдавская полиция проводит обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Молдавии в Кишиневе
Участники акции протеста оппозиции в Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции в Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что вместе с прокуратурой проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков.
Власти Молдавии неоднократно заявляли о рисках дестабилизации и массовых беспорядков со стороны организаторов антиправительственных протестов - оппозиционной партии "Шор". В ноябре обыски под подобным предлогом проводились у оппозиции несколько раз.
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24 ноября, 18:51
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"В настоящий момент сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и Главного управления уголовного розыска совместно с прокурорами проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, связанного с подготовкой массовых беспорядков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В прокуратуре в свою очередь уточнили, что обыски проходят в Кишиневе и Хынчештах.
Детали исследований полиция обещает предоставить после завершения спецоперации.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, перед зданием генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 14:28
В Молдавии опасаются разгрома соцпартии при возможном запрете партии "Шор"
 
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