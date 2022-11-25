Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке беспорядков
Молдавская полиция проводит обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Участники акции протеста оппозиции в Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщает, что вместе с прокуратурой проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков.
Власти Молдавии неоднократно заявляли о рисках дестабилизации и массовых беспорядков со стороны организаторов антиправительственных протестов - оппозиционной партии "Шор". В ноябре обыски под подобным предлогом проводились у оппозиции несколько раз.
"В настоящий момент сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и Главного управления уголовного розыска совместно с прокурорами проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, связанного с подготовкой массовых беспорядков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В прокуратуре в свою очередь уточнили, что обыски проходят в Кишиневе и Хынчештах.
Детали исследований полиция обещает предоставить после завершения спецоперации.
Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, длящимися уже несколько месяцев. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в октябре составила 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко допускал, что оппозиционная партия "Шор" - одна из организаторов протестов - может быть признана вне закона, если будет доказано ее зарубежное финансирование.