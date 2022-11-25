Рейтинг@Mail.ru
Крым для "наркофашистов" из Киева — место для военных баз, заявил Слуцкий - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/krym-1834223692.html
Крым для "наркофашистов" из Киева — место для военных баз, заявил Слуцкий
Крым для "наркофашистов" из Киева — место для военных баз, заявил Слуцкий - РИА Новости, 25.11.2022
Крым для "наркофашистов" из Киева — место для военных баз, заявил Слуцкий
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского о Крыме, заявил, что для "наркофашистов" из Киева полуостров -... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:42
2022-11-25T14:53
владимир зеленский
владимир путин
россия
киев
донбасс
оон
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775671393_0:52:3256:1884_1920x0_80_0_0_049132f742a7e9a85246d700c774d795.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского о Крыме, заявил, что для "наркофашистов" из Киева полуостров - всего лишь место для военных баз, их не волнует, что для крымчан это родная земля, и они давно сделали свой выбор.Владимир Зеленский сообщил ранее о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. При этом от отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ"."Тем самым он в очередной раз подтвердил: для нынешней киевской власти мнение и желание людей - ничто. Для наркофашистов неважно, что для крымчан полуостров - родная земля, и они давно сделали свой выбор - воссоединиться с Россией, свободно и открыто проголосовали за это, стали частью нашей страны. Так же, как и защитники русского Донбасса, против которых Киев вел восемь лет войну на истребление", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.Крым и Донбасс для Киева - это лишь "расходные территории", которые легко можно отдать под размещение западных военных баз или биолабораторий для смертоносных опытов за "очередные печеньки", отметил политик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834176662.html
https://ria.ru/20221125/krym-1834125411.html
россия
киев
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775671393_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_e699fa4b14c3383387cacaf9c23a574a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, владимир путин, россия, киев, донбасс, оон, госдума рф, общество
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Киев, Донбасс, ООН, Госдума РФ, Общество
14:42 25.11.2022 (обновлено: 14:53 25.11.2022)
 
Крым для "наркофашистов" из Киева — место для военных баз, заявил Слуцкий

Слуцкий о словах Зеленского о Крыме: для "наркофашистов" это лишь место для военных баз

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского о Крыме, заявил, что для "наркофашистов" из Киева полуостров - всего лишь место для военных баз, их не волнует, что для крымчан это родная земля, и они давно сделали свой выбор.
Владимир Зеленский сообщил ранее о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. При этом от отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 12:41
Песков прокомментировал высказывания Зеленского о возвращении Крыма
"Тем самым он в очередной раз подтвердил: для нынешней киевской власти мнение и желание людей - ничто. Для наркофашистов неважно, что для крымчан полуостров - родная земля, и они давно сделали свой выбор - воссоединиться с Россией, свободно и открыто проголосовали за это, стали частью нашей страны. Так же, как и защитники русского Донбасса, против которых Киев вел восемь лет войну на истребление", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Крым и Донбасс для Киева - это лишь "расходные территории", которые легко можно отдать под размещение западных военных баз или биолабораторий для смертоносных опытов за "очередные печеньки", отметил политик.
"Мы своих людей не бросим! И не стоит Зеленскому изображать из себя перед западными хозяевами псевдомиротворца, готового к "переговорам", "если кто-то предложит". Никогда больше не будет Крым украинским, потому что он вернулся в родную гавань - в состав России. Навсегда", - заключил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Люди гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 10:11Специальная военная операция на Украине
В Крыму заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова
 
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияКиевДонбассООНГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала