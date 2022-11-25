14:42 25.11.2022 (обновлено: 14:53 25.11.2022)
Крым для "наркофашистов" из Киева — место для военных баз, заявил Слуцкий
Слуцкий о словах Зеленского о Крыме: для "наркофашистов" это лишь место для военных баз
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского о Крыме, заявил, что для "наркофашистов" из Киева полуостров - всего лишь место для военных баз, их не волнует, что для крымчан это родная земля, и они давно сделали свой выбор.
Владимир Зеленский сообщил ранее о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. При этом от отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ".
"Тем самым он в очередной раз подтвердил: для нынешней киевской власти мнение и желание людей - ничто. Для наркофашистов неважно, что для крымчан полуостров - родная земля, и они давно сделали свой выбор - воссоединиться с Россией, свободно и открыто проголосовали за это, стали частью нашей страны. Так же, как и защитники русского Донбасса, против которых Киев вел восемь лет войну на истребление", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Крым и Донбасс для Киева - это лишь "расходные территории", которые легко можно отдать под размещение западных военных баз или биолабораторий для смертоносных опытов за "очередные печеньки", отметил политик.
"Мы своих людей не бросим! И не стоит Зеленскому изображать из себя перед западными хозяевами псевдомиротворца, готового к "переговорам", "если кто-то предложит". Никогда больше не будет Крым украинским, потому что он вернулся в родную гавань - в состав России. Навсегда", - заключил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".