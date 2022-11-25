https://ria.ru/20221125/krym-1834223692.html

Крым для "наркофашистов" из Киева — место для военных баз, заявил Слуцкий

Крым для "наркофашистов" из Киева — место для военных баз, заявил Слуцкий - РИА Новости, 25.11.2022

Крым для "наркофашистов" из Киева — место для военных баз, заявил Слуцкий

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского о Крыме, заявил, что для "наркофашистов" из Киева полуостров -... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:42

2022-11-25T14:42

2022-11-25T14:53

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского о Крыме, заявил, что для "наркофашистов" из Киева полуостров - всего лишь место для военных баз, их не волнует, что для крымчан это родная земля, и они давно сделали свой выбор.Владимир Зеленский сообщил ранее о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем. При этом от отметил, что никому "не стоит тратить свое время", если решение по Крыму предполагает, что он "входит в состав РФ"."Тем самым он в очередной раз подтвердил: для нынешней киевской власти мнение и желание людей - ничто. Для наркофашистов неважно, что для крымчан полуостров - родная земля, и они давно сделали свой выбор - воссоединиться с Россией, свободно и открыто проголосовали за это, стали частью нашей страны. Так же, как и защитники русского Донбасса, против которых Киев вел восемь лет войну на истребление", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.Крым и Донбасс для Киева - это лишь "расходные территории", которые легко можно отдать под размещение западных военных баз или биолабораторий для смертоносных опытов за "очередные печеньки", отметил политик.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834176662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, владимир путин, россия, киев, донбасс, оон, госдума рф, общество