https://ria.ru/20221125/konkurentsiya-1834033277.html

Дни московской конкуренции пройдут в столице с 7 по 11 декабря

Дни московской конкуренции пройдут в столице с 7 по 11 декабря - РИА Новости, 25.11.2022

Дни московской конкуренции пройдут в столице с 7 по 11 декабря

Дни московской конкуренции пройдут в столице с 7 по 11 декабря, говорится в сообщении департамента города Москвы по конкурентной политике. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T07:00

2022-11-25T07:00

2022-11-25T07:00

экономика

москва

департамент г. москвы по конкурентной политике

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Дни московской конкуренции пройдут в столице с 7 по 11 декабря, говорится в сообщении департамента города Москвы по конкурентной политике.Это мультиформатный проект, который объединяет представителей органов власти и бизнеса, отраслевых экспертов и представителей общественных организаций, студентов и разработчиков."Дни московской конкуренции включают в себя мероприятия для предпринимателей, работников контрактных служб и других участников закупочной деятельности. В течение пяти дней будут проходить дискуссии и конференции, на которых участники смогут обсудить возможности оптимизации закупочной системы и развития конкурентной среды в столице. Важной частью проекта станет награждение представителей бизнеса званием "Поставщик правительства Москвы". Завершит Дни московской конкуренции финальный хакатон серии Tender Hack по развитию функциональных возможностей "Портала поставщиков" – удобного инструмента для работы с закупками малого объема", – рассказал руководитель департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков, слова которого приводятся в сообщении.Проект откроет панельная дискуссия на тему: "Развитие системы закупок в условиях новых вызовов". Спикерами мероприятия выступят эксперты системы столичного и федерального госзаказа, а участниками – заместители руководителей столичных органов исполнительной власти, курирующие закупки ведомств.Второй день, 8 декабря, будет посвящен поставщикам города. В конгресс-центре ЦМТ пройдет конференция "Закупки Москвы как эффективный инструмент развития бизнеса". Также в этот день запланировано награждение 15 компаний званием "Поставщик Правительства Москвы".Для работников контрактных служб и столичных заказчиков 9 декабря на площадке МИА "Россия Сегодня" пройдет конференция на тему: "Эффективное проведение закупок заказчиками города Москвы в меняющихся условиях".В этот день также стартует финальный хакатон серии Tender Hack, участникам которого будет предложено разработать систему аналитики и прогнозирования итогов котировочных сессий на Портале поставщиков. В нем примут участие студенты, опытные разработчики и специалисты смежного профиля, которые по итогам трех дней соревнования представят свои решения по доработке портала.Проект "Дни московской конкуренции" направлен на построение прозрачной и отрытой коммуникации между всеми участниками рынка, адаптацию лучших бизнес-практик под реальные задачи города.

https://ria.ru/20220415/scherbakov-1783491411.html

https://ria.ru/20221119/sobyanin-1832649042.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, москва, департамент г. москвы по конкурентной политике