https://ria.ru/20221125/kitay-1834199952.html

Столтенберг заявил о попытках Китая контролировать инфраструктуру НАТО

Столтенберг заявил о попытках Китая контролировать инфраструктуру НАТО - РИА Новости, 25.11.2022

Столтенберг заявил о попытках Китая контролировать инфраструктуру НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Бухаресте 29-30 ноября обсудят "вызовы" со стороны Китая, который, по его словам,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T13:39

2022-11-25T13:39

2022-11-25T13:39

в мире

йенс столтенберг

китай

нато

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БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Бухаресте 29-30 ноября обсудят "вызовы" со стороны Китая, который, по его словам, пытается контролировать критическую инфраструктуру блока."Главы МИД НАТО также обсудят пути повышения устойчивости, а также вызовы со стороны Китая. Китай не является противником, но он продолжает военную модернизацию, увеличивает свое присутствие от Арктики до Западных Балкан, в космосе, киберпространстве, стремится контролировать критическую инфраструктуру в странах-членах НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, страны НАТО должны "проанализировать свою зависимость от Китая, исходя из уроков зависимости от российского газа".Ранее Столтенберг уже заявлял, что Китай делает все возможное для усиления своего контроля над важной инфраструктурой, цепочками поставок и ключевыми промышленными секторами западных стран, по его словам, авторитарным государствам нельзя давать возможность использовать слабости Запада для ведения подрывной деятельности.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, в свою очередь, указал, что НАТО должна соблюдать свои географические рамки, не следует пытаться устанавливать свои порядки и превышать полномочия.

https://ria.ru/20220718/nato-1803115424.html

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, китай, нато