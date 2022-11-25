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Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом - РИА Новости, 25.11.2022
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Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом
Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом - РИА Новости, 25.11.2022
Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом
Китай готов углублять взаимное политическое доверие и расширять сотрудничество с Кубой, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:14
2022-11-25T10:19
в мире
си цзиньпин
мигель диас-канель бермудес
пекин
китай
куба
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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Китай готов углублять взаимное политическое доверие и расширять сотрудничество с Кубой, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Пекине, передает Центральное телевидение Китая."Китай готов последовательно углублять политическое взаимное доверие с Кубой, расширять практическое сотрудничество, твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся важнейших интересов друг друга, усиливать координацию и сотрудничество в международных и региональных делах", - приводит телеканал слова китайского лидера.Ранее сообщалось, что Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Китай с государственным визитом с 24 по 26 ноября. Президент Кубы с 16 по 27 ноября находится в большом турне, которое началось в Алжире и включает визиты в Турцию, Россию и Китай.
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в мире, си цзиньпин, мигель диас-канель бермудес, пекин, китай, куба
В мире, Си Цзиньпин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Пекин, Китай, Куба
10:14 25.11.2022 (обновлено: 10:19 25.11.2022)
 
Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов расширять сотрудничество с Гаваной

© AP Photo / Ladyrene PerezПредседатель КНР Си Цзиньпин с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Ladyrene Perez
Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Китай готов углублять взаимное политическое доверие и расширять сотрудничество с Кубой, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.
"Китай готов последовательно углублять политическое взаимное доверие с Кубой, расширять практическое сотрудничество, твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся важнейших интересов друг друга, усиливать координацию и сотрудничество в международных и региональных делах", - приводит телеканал слова китайского лидера.
Ранее сообщалось, что Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Китай с государственным визитом с 24 по 26 ноября. Президент Кубы с 16 по 27 ноября находится в большом турне, которое началось в Алжире и включает визиты в Турцию, Россию и Китай.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес принимают участие в церемонии открытия в Москве памятника команданте Фиделю Кастро - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 16:50
Россия и Куба будут и дальше укреплять свой союз, заявил Путин
 
В миреСи ЦзиньпинМигель Диас-Канель БермудесПекинКитайКуба
 
 
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