https://ria.ru/20221125/kitay-1834126595.html
Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом
Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом - РИА Новости, 25.11.2022
Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом
Китай готов углублять взаимное политическое доверие и расширять сотрудничество с Кубой, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T10:14
2022-11-25T10:14
2022-11-25T10:19
в мире
си цзиньпин
мигель диас-канель бермудес
пекин
китай
куба
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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Китай готов углублять взаимное политическое доверие и расширять сотрудничество с Кубой, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Пекине, передает Центральное телевидение Китая."Китай готов последовательно углублять политическое взаимное доверие с Кубой, расширять практическое сотрудничество, твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся важнейших интересов друг друга, усиливать координацию и сотрудничество в международных и региональных делах", - приводит телеканал слова китайского лидера.Ранее сообщалось, что Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Китай с государственным визитом с 24 по 26 ноября. Президент Кубы с 16 по 27 ноября находится в большом турне, которое началось в Алжире и включает визиты в Турцию, Россию и Китай.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833424664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, мигель диас-канель бермудес, пекин, китай, куба
В мире, Си Цзиньпин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Пекин, Китай, Куба
10:14 25.11.2022 (обновлено: 10:19 25.11.2022)
Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом
Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов расширять сотрудничество с Гаваной