https://ria.ru/20221125/kitay-1834126595.html

Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом

Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом - РИА Новости, 25.11.2022

Си Цзиньпин встретился с президентом Кубы Диас-Канелем Бермудесом

Китай готов углублять взаимное политическое доверие и расширять сотрудничество с Кубой, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T10:14

2022-11-25T10:14

2022-11-25T10:19

в мире

си цзиньпин

мигель диас-канель бермудес

пекин

китай

куба

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ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Китай готов углублять взаимное политическое доверие и расширять сотрудничество с Кубой, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Пекине, передает Центральное телевидение Китая."Китай готов последовательно углублять политическое взаимное доверие с Кубой, расширять практическое сотрудничество, твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся важнейших интересов друг друга, усиливать координацию и сотрудничество в международных и региональных делах", - приводит телеканал слова китайского лидера.Ранее сообщалось, что Мигель Диас-Канель Бермудес посетит Китай с государственным визитом с 24 по 26 ноября. Президент Кубы с 16 по 27 ноября находится в большом турне, которое началось в Алжире и включает визиты в Турцию, Россию и Китай.

https://ria.ru/20221122/kuba-1833424664.html

пекин

китай

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Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, мигель диас-канель бермудес, пекин, китай, куба