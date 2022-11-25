https://ria.ru/20221125/kitay-1834020219.html
Америка начала догадываться, что с Китаем надо бороться по-другому
Америка начала догадываться, что с Китаем надо бороться по-другому - РИА Новости, 25.11.2022
Америка начала догадываться, что с Китаем надо бороться по-другому
Хорошее начало новой работы: республиканец Кевин Маккарти, только что ставший спикером палаты представителей конгресса США, пообещал, что, как только его... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:00
2022-11-25T08:00
2022-11-25T08:06
авторы
китай
сша
большая двадцатка
барак обама
кевин маккарти
си цзиньпин
технологии
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Хорошее начало новой работы: республиканец Кевин Маккарти, только что ставший спикером палаты представителей конгресса США, пообещал, что, как только его утвердят в должности, он создаст в палате специальный комитет по Китаю. Потому что Китай занят "воровством интеллектуальной собственности". То есть прежде всего технологий, от которых зависит будущее мировое лидерство то ли США, то ли КНР.Эта отговорка — "они воруют" — как ответ на все вопросы стара если не как мир, то как столь же фальшивая и опозорившаяся американская идея "китайцы заселят Сибирь и Дальний Восток". Конечно, если воровать нельзя, но очень хочется, то можно (и не только у американцев). А если предмет, о котором речь, плохо лежит, то можно тем более. Но вопрос в том, а что там на самом деле лежит и где именно. Есть ли еще что воровать?На эту тему вышла книга отставного американского генерала Роберта Сполдинга и появилось его же интервью сайту фонда "Наследие". Речь именно о технологиях. А точнее о том, как Америка сама отдала мировое технологическое лидерство Китаю. Книга так и называется — "Тайная война: как Китай перехватил инициативу, пока американские элиты спали". По книге Сполдинга только что сняли документальный фильм под названием "Гонка за инновациями". В общем, вопрос ему точно знаком.Вот что из творчества генерала выясняется: во всем виноват, конечно же, Барак Обама. Который в своем законе от 2011 года под названием "Америка конкурирует" уничтожил 240 лет американского опыта защиты авторского права на изобретения. Хотя если посмотреть внимательно, то и до Обамы все шло не туда.А именно в конце холодной войны, в 1991 году, Америка тратила на инновации до двух процентов ВВП. Сейчас — 0,7 процента. Инфраструктура США стала третьеразрядной, цепочки поставок почти целиком перешли к Китаю. Более того, большая часть американских талантливых изобретателей сейчас приглашается из-за рубежа — и в том числе от азиатского конкурента. Китай поступал наоборот, наращивал ассигнования и защищал права изобретателей, и сейчас весь потенциал к созданию все новых технологий сместился туда.У генерала Сполдинга нашлось доброе слово насчет программы, которая, возможно, стала главным сигналом для американского правящего класса о том, что мировое лидерство может и уплыть: это план Пекина "Сделано в Китае — 2025". До исполнения такового остается всего три года, но уже сегодня, говорит генерал, понятно, что дело далеко не только в полупроводниках, наиболее сложные из которых США пытаются не пустить в Китай. Еще ведь есть программы искусственного интеллекта и квантовые технологии, по которым Пекин далеко впереди.Есть и многое другое. Из совсем свежих новостей: китайцы смонтировали новое искусственное солнце — самое большое в мире. На деле эта штука в десять раз горячее Солнца. Это термоядерный экспериментальный реактор, работы по которому велись совместно несколькими странами (включая Россию) с 2006 года. Трудно разобраться, это ли изобретение должно будет питать энергией китайскую лунную исследовательскую станцию, но специалисты это знают.Возвращаясь к широким планам будущего спикера палаты представителей: спецкомитет ничего нового не скажет. А если и скажет, то, чтобы восстановить технологическое лидерство США, потребуются годы, но ведь тем временем и конкуренты будут что-то делать. Иными словами, речь идет об очень долгосрочной задаче. Генерал Сполдинг подходит к ней по-военному: надо лишить бизнес права принимать решения в этой области и сосредоточить все рычаги управления в руках государства, то есть людей в погонах.Но в целом-то речь о принятии решений, которых еще нет. А есть неловкая пауза. Пауза, которая очень много объясняет вообще обо всем происходящем в мире. И к России она имеет прямое отношение.Картина выглядит так: сначала работал план А. Постепенно удушить Китай и Россию все новыми санкциями, а для интенсификации процесса найти для таковых эффектные поводы, для России — на Украине, для Китая — в Тайваньском проливе. Заодно сплотить против конкурентов западную коалицию и перетянуть на ее сторону весь или почти весь мир.Нынешней осенью стало окончательно понятно, что этот план не сработал, вместо того начался мощный экономический кризис, прежде всего именно среди западников и реальных или потенциальных их сателлитов. То есть с санкциями не рассчитали. Прошло несколько международных встреч высокого уровня, в первую очередь G20 в Индонезии, на которых выявилась вся картина недовольства Западом в развивающемся мире, плюс шатания и стоны среди ближайших союзников США.Но плана Б нет: скорее речь идет о необходимости паузы в ожидании такового, чтобы не допустить слишком разрушительного военного конфликта с конкурентами. Что касается России, то заметно, что еще недавно речь шла о максимальном затягивании конфликта на Украине, а сегодня — только о переговорах. Другое дело, что никто пока не решил: каких переговорах, о чем и кого с кем.В отношении конкуренции двух сверхдержав, США и Китая, картина похожая, хотя не совсем. Идея того, что большого конфликта быть не должно, выглядит очевидной. Переговоры о переговорах (встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена в Индонезии) прошла, дальше будут говорить министры. Прочее же — поток слов с обеих сторон о том, как оно должно быть.Со стороны США — что угодно, да вот хоть идея сурово настроенных республиканцев создать спецкомитет (как будто мало заседаний на эту тему буквально во всех ведомствах, фондах и прочем). Со стороны Китая — строгие отповеди типа вот этой: "То, что американские политики продолжают изобретать планы конфронтации с Китаем по целому спектру экономических и военных проблем, поднимает вопрос, насколько серьезны США насчет того, чтобы избегать дальнейшей конфронтации с Китаем".Или так — что касается попыток США заблокировать экспорт полупроводников в Китай, то международные исследования показывают: американские компании потеряют без Китая 18 процентов их глобальных рынков сбыта и 37 процентов доходов к тому самому 2025 году. А тогда Америке придется сократить ассигнования на разработку инноваций. И это ведь речь только о полупроводниках.Что, опять что-то не рассчитали?
https://ria.ru/20221120/kongress-1832942777.html
https://ria.ru/20221020/kitay-1825411138.html
https://ria.ru/20221124/investitsii-1833996407.html
https://ria.ru/20221117/posol-1832106241.html
https://ria.ru/20221120/ssha-1832944746.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221004/ssha-1821493872.html
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
авторы, китай, сша, большая двадцатка, барак обама, кевин маккарти, си цзиньпин, технологии
Авторы, Китай, США, Большая двадцатка, Барак Обама, Кевин Маккарти, Си Цзиньпин, Технологии
Хорошее начало новой работы: республиканец Кевин Маккарти, только что ставший спикером палаты представителей конгресса США, пообещал
, что, как только его утвердят в должности, он создаст в палате специальный комитет по Китаю. Потому что Китай занят "воровством интеллектуальной собственности". То есть прежде всего технологий, от которых зависит будущее мировое лидерство то ли США, то ли КНР.
Эта отговорка — "они воруют" — как ответ на все вопросы стара если не как мир, то как столь же фальшивая и опозорившаяся американская идея "китайцы заселят Сибирь и Дальний Восток". Конечно, если воровать нельзя, но очень хочется, то можно (и не только у американцев). А если предмет, о котором речь, плохо лежит, то можно тем более. Но вопрос в том, а что там на самом деле лежит и где именно. Есть ли еще что воровать?
На эту тему вышла книга отставного американского генерала Роберта Сполдинга и появилось его же интервью
сайту фонда "Наследие". Речь именно о технологиях. А точнее о том, как Америка сама отдала мировое технологическое лидерство Китаю. Книга так и называется — "Тайная война: как Китай перехватил инициативу, пока американские элиты спали". По книге Сполдинга только что сняли документальный фильм под названием "Гонка за инновациями". В общем, вопрос ему точно знаком.
Вот что из творчества генерала выясняется: во всем виноват, конечно же, Барак Обама
. Который в своем законе от 2011 года под названием "Америка конкурирует" уничтожил 240 лет американского опыта защиты авторского права на изобретения. Хотя если посмотреть внимательно, то и до Обамы все шло не туда.
А именно в конце холодной войны, в 1991 году, Америка тратила на инновации до двух процентов ВВП. Сейчас — 0,7 процента. Инфраструктура США стала третьеразрядной, цепочки поставок почти целиком перешли к Китаю. Более того, большая часть американских талантливых изобретателей сейчас приглашается из-за рубежа — и в том числе от азиатского конкурента. Китай поступал наоборот, наращивал ассигнования и защищал права изобретателей, и сейчас весь потенциал к созданию все новых технологий сместился туда.
У генерала Сполдинга нашлось доброе слово насчет программы, которая, возможно, стала главным сигналом для американского правящего класса о том, что мировое лидерство может и уплыть: это план Пекина
"Сделано в Китае — 2025". До исполнения такового остается всего три года, но уже сегодня, говорит генерал, понятно, что дело далеко не только в полупроводниках, наиболее сложные из которых США пытаются не пустить в Китай. Еще ведь есть программы искусственного интеллекта и квантовые технологии, по которым Пекин далеко впереди.
Есть и многое другое. Из совсем свежих новостей: китайцы смонтировали
новое искусственное солнце — самое большое в мире. На деле эта штука в десять раз горячее Солнца. Это термоядерный экспериментальный реактор, работы по которому велись совместно несколькими странами (включая Россию
) с 2006 года. Трудно разобраться, это ли изобретение должно будет питать энергией китайскую лунную исследовательскую станцию, но специалисты это знают.
Возвращаясь к широким планам будущего спикера палаты представителей: спецкомитет ничего нового не скажет. А если и скажет, то, чтобы восстановить технологическое лидерство США, потребуются годы, но ведь тем временем и конкуренты будут что-то делать. Иными словами, речь идет об очень долгосрочной задаче. Генерал Сполдинг подходит к ней по-военному: надо лишить бизнес права принимать решения в этой области и сосредоточить все рычаги управления в руках государства, то есть людей в погонах.
Но в целом-то речь о принятии решений, которых еще нет. А есть неловкая пауза. Пауза, которая очень много объясняет вообще обо всем происходящем в мире. И к России она имеет прямое отношение.
Картина выглядит так: сначала работал план А. Постепенно удушить Китай и Россию все новыми санкциями, а для интенсификации процесса найти для таковых эффектные поводы, для России — на Украине
, для Китая — в Тайваньском проливе. Заодно сплотить против конкурентов западную коалицию и перетянуть на ее сторону весь или почти весь мир.
Нынешней осенью стало окончательно понятно, что этот план не сработал, вместо того начался мощный экономический кризис, прежде всего именно среди западников и реальных или потенциальных их сателлитов. То есть с санкциями не рассчитали. Прошло несколько международных встреч высокого уровня, в первую очередь G20
в Индонезии
, на которых выявилась вся картина недовольства Западом в развивающемся мире, плюс шатания и стоны среди ближайших союзников США.
Но плана Б нет: скорее речь идет о необходимости паузы в ожидании такового, чтобы не допустить слишком разрушительного военного конфликта с конкурентами. Что касается России, то заметно, что еще недавно речь шла о максимальном затягивании конфликта на Украине, а сегодня — только о переговорах. Другое дело, что никто пока не решил: каких переговорах, о чем и кого с кем.
В отношении конкуренции двух сверхдержав, США и Китая, картина похожая, хотя не совсем. Идея того, что большого конфликта быть не должно, выглядит очевидной. Переговоры о переговорах (встреча Си Цзиньпина
и Джо Байдена
в Индонезии) прошла, дальше будут говорить министры. Прочее же — поток слов с обеих сторон о том, как оно должно быть.
Со стороны США — что угодно, да вот хоть идея сурово настроенных республиканцев создать спецкомитет (как будто мало заседаний на эту тему буквально во всех ведомствах, фондах и прочем). Со стороны Китая — строгие отповеди типа вот этой: "То, что американские политики продолжают изобретать планы конфронтации с Китаем по целому спектру экономических и военных проблем, поднимает вопрос, насколько серьезны США насчет того, чтобы избегать дальнейшей конфронтации с Китаем".
Или так — что касается попыток США заблокировать экспорт полупроводников в Китай, то международные исследования показывают: американские компании потеряют без Китая 18 процентов их глобальных рынков сбыта и 37 процентов доходов к тому самому 2025 году. А тогда Америке придется сократить ассигнования на разработку инноваций. И это ведь речь только о полупроводниках.
Что, опять что-то не рассчитали?