https://ria.ru/20221125/kitay-1834020219.html

Америка начала догадываться, что с Китаем надо бороться по-другому

Америка начала догадываться, что с Китаем надо бороться по-другому - РИА Новости, 25.11.2022

Америка начала догадываться, что с Китаем надо бороться по-другому

Хорошее начало новой работы: республиканец Кевин Маккарти, только что ставший спикером палаты представителей конгресса США, пообещал, что, как только его... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:00

2022-11-25T08:00

2022-11-25T08:06

авторы

китай

сша

большая двадцатка

барак обама

кевин маккарти

си цзиньпин

технологии

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Хорошее начало новой работы: республиканец Кевин Маккарти, только что ставший спикером палаты представителей конгресса США, пообещал, что, как только его утвердят в должности, он создаст в палате специальный комитет по Китаю. Потому что Китай занят "воровством интеллектуальной собственности". То есть прежде всего технологий, от которых зависит будущее мировое лидерство то ли США, то ли КНР.Эта отговорка — "они воруют" — как ответ на все вопросы стара если не как мир, то как столь же фальшивая и опозорившаяся американская идея "китайцы заселят Сибирь и Дальний Восток". Конечно, если воровать нельзя, но очень хочется, то можно (и не только у американцев). А если предмет, о котором речь, плохо лежит, то можно тем более. Но вопрос в том, а что там на самом деле лежит и где именно. Есть ли еще что воровать?На эту тему вышла книга отставного американского генерала Роберта Сполдинга и появилось его же интервью сайту фонда "Наследие". Речь именно о технологиях. А точнее о том, как Америка сама отдала мировое технологическое лидерство Китаю. Книга так и называется — "Тайная война: как Китай перехватил инициативу, пока американские элиты спали". По книге Сполдинга только что сняли документальный фильм под названием "Гонка за инновациями". В общем, вопрос ему точно знаком.Вот что из творчества генерала выясняется: во всем виноват, конечно же, Барак Обама. Который в своем законе от 2011 года под названием "Америка конкурирует" уничтожил 240 лет американского опыта защиты авторского права на изобретения. Хотя если посмотреть внимательно, то и до Обамы все шло не туда.А именно в конце холодной войны, в 1991 году, Америка тратила на инновации до двух процентов ВВП. Сейчас — 0,7 процента. Инфраструктура США стала третьеразрядной, цепочки поставок почти целиком перешли к Китаю. Более того, большая часть американских талантливых изобретателей сейчас приглашается из-за рубежа — и в том числе от азиатского конкурента. Китай поступал наоборот, наращивал ассигнования и защищал права изобретателей, и сейчас весь потенциал к созданию все новых технологий сместился туда.У генерала Сполдинга нашлось доброе слово насчет программы, которая, возможно, стала главным сигналом для американского правящего класса о том, что мировое лидерство может и уплыть: это план Пекина "Сделано в Китае — 2025". До исполнения такового остается всего три года, но уже сегодня, говорит генерал, понятно, что дело далеко не только в полупроводниках, наиболее сложные из которых США пытаются не пустить в Китай. Еще ведь есть программы искусственного интеллекта и квантовые технологии, по которым Пекин далеко впереди.Есть и многое другое. Из совсем свежих новостей: китайцы смонтировали новое искусственное солнце — самое большое в мире. На деле эта штука в десять раз горячее Солнца. Это термоядерный экспериментальный реактор, работы по которому велись совместно несколькими странами (включая Россию) с 2006 года. Трудно разобраться, это ли изобретение должно будет питать энергией китайскую лунную исследовательскую станцию, но специалисты это знают.Возвращаясь к широким планам будущего спикера палаты представителей: спецкомитет ничего нового не скажет. А если и скажет, то, чтобы восстановить технологическое лидерство США, потребуются годы, но ведь тем временем и конкуренты будут что-то делать. Иными словами, речь идет об очень долгосрочной задаче. Генерал Сполдинг подходит к ней по-военному: надо лишить бизнес права принимать решения в этой области и сосредоточить все рычаги управления в руках государства, то есть людей в погонах.Но в целом-то речь о принятии решений, которых еще нет. А есть неловкая пауза. Пауза, которая очень много объясняет вообще обо всем происходящем в мире. И к России она имеет прямое отношение.Картина выглядит так: сначала работал план А. Постепенно удушить Китай и Россию все новыми санкциями, а для интенсификации процесса найти для таковых эффектные поводы, для России — на Украине, для Китая — в Тайваньском проливе. Заодно сплотить против конкурентов западную коалицию и перетянуть на ее сторону весь или почти весь мир.Нынешней осенью стало окончательно понятно, что этот план не сработал, вместо того начался мощный экономический кризис, прежде всего именно среди западников и реальных или потенциальных их сателлитов. То есть с санкциями не рассчитали. Прошло несколько международных встреч высокого уровня, в первую очередь G20 в Индонезии, на которых выявилась вся картина недовольства Западом в развивающемся мире, плюс шатания и стоны среди ближайших союзников США.Но плана Б нет: скорее речь идет о необходимости паузы в ожидании такового, чтобы не допустить слишком разрушительного военного конфликта с конкурентами. Что касается России, то заметно, что еще недавно речь шла о максимальном затягивании конфликта на Украине, а сегодня — только о переговорах. Другое дело, что никто пока не решил: каких переговорах, о чем и кого с кем.В отношении конкуренции двух сверхдержав, США и Китая, картина похожая, хотя не совсем. Идея того, что большого конфликта быть не должно, выглядит очевидной. Переговоры о переговорах (встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена в Индонезии) прошла, дальше будут говорить министры. Прочее же — поток слов с обеих сторон о том, как оно должно быть.Со стороны США — что угодно, да вот хоть идея сурово настроенных республиканцев создать спецкомитет (как будто мало заседаний на эту тему буквально во всех ведомствах, фондах и прочем). Со стороны Китая — строгие отповеди типа вот этой: "То, что американские политики продолжают изобретать планы конфронтации с Китаем по целому спектру экономических и военных проблем, поднимает вопрос, насколько серьезны США насчет того, чтобы избегать дальнейшей конфронтации с Китаем".Или так — что касается попыток США заблокировать экспорт полупроводников в Китай, то международные исследования показывают: американские компании потеряют без Китая 18 процентов их глобальных рынков сбыта и 37 процентов доходов к тому самому 2025 году. А тогда Америке придется сократить ассигнования на разработку инноваций. И это ведь речь только о полупроводниках.Что, опять что-то не рассчитали?

https://ria.ru/20221120/kongress-1832942777.html

https://ria.ru/20221020/kitay-1825411138.html

https://ria.ru/20221124/investitsii-1833996407.html

https://ria.ru/20221117/posol-1832106241.html

https://ria.ru/20221120/ssha-1832944746.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/ssha-1821493872.html

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авторы, китай, сша, большая двадцатка, барак обама, кевин маккарти, си цзиньпин, технологии