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Песков прокомментировал мнения о якобы проблемах в отношениях с Астаной - РИА Новости, 25.11.2022
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Песков прокомментировал мнения о якобы проблемах в отношениях с Астаной
Песков прокомментировал мнения о якобы проблемах в отношениях с Астаной - РИА Новости, 25.11.2022
Песков прокомментировал мнения о якобы проблемах в отношениях с Астаной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на мнение ряда экспертов о проблемах в отношениях РФ и Казахстана, отметив, что у... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:38
2022-11-25T12:50
россия
казахстан
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на мнение ряда экспертов о проблемах в отношениях РФ и Казахстана, отметив, что у стран союзнический характер отношений."Мнения экспертов на эту тему абсолютно неважны, на них не надо обращать внимание. Обращать внимание надо на дружеский, партнерский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это "максимально продвинутое партнерство, это и взаимовыгодный характер, это и отношения, основанные на принципах взаимного уважения, готовности учитывать озабоченности друг друга, готовность прийти на взаимовыручку, сотрудничество в продвинутых форматах интеграции на пространстве СНГ".
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россия, казахстан, политика, дмитрий песков
Россия, Казахстан, Политика, Дмитрий Песков
12:38 25.11.2022 (обновлено: 12:50 25.11.2022)
 
Песков прокомментировал мнения о якобы проблемах в отношениях с Астаной

Песков назвал характер отношений между Россией и Казахстаном союзническим

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМонумент "Астана-Байтерек"
Монумент Астана-Байтерек - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на мнение ряда экспертов о проблемах в отношениях РФ и Казахстана, отметив, что у стран союзнический характер отношений.
"Мнения экспертов на эту тему абсолютно неважны, на них не надо обращать внимание. Обращать внимание надо на дружеский, партнерский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это "максимально продвинутое партнерство, это и взаимовыгодный характер, это и отношения, основанные на принципах взаимного уважения, готовности учитывать озабоченности друг друга, готовность прийти на взаимовыручку, сотрудничество в продвинутых форматах интеграции на пространстве СНГ".
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 11:03
Соловьев ответил на критику слов эксперта о Казахстане в его программе
 
РоссияКазахстанПолитикаДмитрий Песков
 
 
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