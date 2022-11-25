https://ria.ru/20221125/kazakhstan-1834175187.html

Песков прокомментировал мнения о якобы проблемах в отношениях с Астаной

Песков прокомментировал мнения о якобы проблемах в отношениях с Астаной - РИА Новости, 25.11.2022

Песков прокомментировал мнения о якобы проблемах в отношениях с Астаной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на мнение ряда экспертов о проблемах в отношениях РФ и Казахстана, отметив, что у... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:38

2022-11-25T12:38

2022-11-25T12:50

россия

казахстан

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на мнение ряда экспертов о проблемах в отношениях РФ и Казахстана, отметив, что у стран союзнический характер отношений."Мнения экспертов на эту тему абсолютно неважны, на них не надо обращать внимание. Обращать внимание надо на дружеский, партнерский, союзнический характер отношений между нашими двумя странами", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что это "максимально продвинутое партнерство, это и взаимовыгодный характер, это и отношения, основанные на принципах взаимного уважения, готовности учитывать озабоченности друг друга, готовность прийти на взаимовыручку, сотрудничество в продвинутых форматах интеграции на пространстве СНГ".

https://ria.ru/20221124/kazakhstan-1833862729.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, казахстан, политика, дмитрий песков