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Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ - РИА Новости, 25.11.2022
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Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ
Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ - РИА Новости, 25.11.2022
Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ
Нет уверенности, что Иран после резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит команду агентства до конца ноября,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:45
2022-11-25T08:45
в мире
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
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тегеран (город)
иран
магатэ
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Нет уверенности, что Иран после резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит команду агентства до конца ноября, как планировалось, с техническим визитом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Иран планировал до конца ноября пригласить команду МАГАТЭ для обсуждения путей урегулирования этой застарелой проблемы (об обнаружении частиц антропогенного урана на трех незаявленных объектах – ред.). Но пока никакого приглашения не последовало. И я не уверен, что оно последует до конца этого месяца. Резолюция, по всей видимости, в определенной мере подсекла и перспективу взаимодействия Тегерана с секретариатом МАГАТЭ по урегулированию этих вопросов", - сказал Ульянов.Он добавил, что российская сторона предупреждала, что "принятие этой резолюции будет иметь негативные последствия".Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.
https://ria.ru/20221125/iran-1834108093.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, тегеран (город), иран, магатэ
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Россия, Тегеран (город), Иран, МАГАТЭ
08:45 25.11.2022
 
Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ

Постпред Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ с визитом, как планировалось

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Нет уверенности, что Иран после резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит команду агентства до конца ноября, как планировалось, с техническим визитом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Иран планировал до конца ноября пригласить команду МАГАТЭ для обсуждения путей урегулирования этой застарелой проблемы (об обнаружении частиц антропогенного урана на трех незаявленных объектах – ред.). Но пока никакого приглашения не последовало. И я не уверен, что оно последует до конца этого месяца. Резолюция, по всей видимости, в определенной мере подсекла и перспективу взаимодействия Тегерана с секретариатом МАГАТЭ по урегулированию этих вопросов", - сказал Ульянов.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
08:04
Ульянов прокомментировал резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану
Он добавил, что российская сторона предупреждала, что "принятие этой резолюции будет иметь негативные последствия".
"Так оно и произошло. Получается, что большинство членов Совета управляющих пошли по пути эскалации под прикрытием слов о важности сотрудничества в урегулировании нерешенных вопросов", - подчеркнул постпред.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.
Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 11:57
МИД Ирана заявил о визите в ближайшее время делегации МАГАТЭ в страну
 
В миреМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиРоссияТегеран (город)ИранМАГАТЭ
 
 
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