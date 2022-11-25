Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ
Постпред Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ с визитом, как планировалось
Города мира. Тегеран. Архивное фото
ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Нет уверенности, что Иран после резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит команду агентства до конца ноября, как планировалось, с техническим визитом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Иран планировал до конца ноября пригласить команду МАГАТЭ для обсуждения путей урегулирования этой застарелой проблемы (об обнаружении частиц антропогенного урана на трех незаявленных объектах – ред.). Но пока никакого приглашения не последовало. И я не уверен, что оно последует до конца этого месяца. Резолюция, по всей видимости, в определенной мере подсекла и перспективу взаимодействия Тегерана с секретариатом МАГАТЭ по урегулированию этих вопросов", - сказал Ульянов.
Он добавил, что российская сторона предупреждала, что "принятие этой резолюции будет иметь негативные последствия".
"Так оно и произошло. Получается, что большинство членов Совета управляющих пошли по пути эскалации под прикрытием слов о важности сотрудничества в урегулировании нерешенных вопросов", - подчеркнул постпред.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.
Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.