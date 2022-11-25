https://ria.ru/20221125/iran-1834111541.html

Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ

Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ - РИА Новости, 25.11.2022

Ульянов не уверен, что Иран пригласит команду МАГАТЭ

Нет уверенности, что Иран после резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит команду агентства до конца ноября,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:45

2022-11-25T08:45

2022-11-25T08:45

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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Нет уверенности, что Иран после резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пригласит команду агентства до конца ноября, как планировалось, с техническим визитом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Иран планировал до конца ноября пригласить команду МАГАТЭ для обсуждения путей урегулирования этой застарелой проблемы (об обнаружении частиц антропогенного урана на трех незаявленных объектах – ред.). Но пока никакого приглашения не последовало. И я не уверен, что оно последует до конца этого месяца. Резолюция, по всей видимости, в определенной мере подсекла и перспективу взаимодействия Тегерана с секретариатом МАГАТЭ по урегулированию этих вопросов", - сказал Ульянов.Он добавил, что российская сторона предупреждала, что "принятие этой резолюции будет иметь негативные последствия".Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.

https://ria.ru/20221125/iran-1834108093.html

https://ria.ru/20221114/iran-1831311843.html

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тегеран (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, тегеран (город), иран, магатэ