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Ульянов рассказал о вопросах Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана - РИА Новости, 25.11.2022
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Ульянов рассказал о вопросах Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана
Ульянов рассказал о вопросах Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана - РИА Новости, 25.11.2022
Ульянов рассказал о вопросах Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана
Тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:22
2022-11-25T08:22
в мире
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
вена
россия
иран
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Конечно, иранцы могли бы более активно работать с секретариатом МАГАТЭ и давно закрыть вопросы, связанные с выявленными частицами антропогенного урана на трех площадках. Речь идет о событиях 20-летней давности. Если там какая-то незаявленная деятельность и велась, то Иран давно, 20 лет назад, прекратил ее. С точки зрения рисков режиму нераспространения эта тема не играет абсолютно никакой роли. Но в силу наличия у западных членов Совета управляющих антииранского запала этот сюжет приобрел непропорционально большое значение, не адекватное существу вопроса", - заявил постпред.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.
https://ria.ru/20221123/rasshirenie-1833521144.html
https://ria.ru/20221114/iran-1831311843.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, вена, россия, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Вена, Россия, Иран, МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
08:22 25.11.2022
 
Ульянов рассказал о вопросах Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана

Ульянов пояснил претензии Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана 20 лет назад

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Конечно, иранцы могли бы более активно работать с секретариатом МАГАТЭ и давно закрыть вопросы, связанные с выявленными частицами антропогенного урана на трех площадках. Речь идет о событиях 20-летней давности. Если там какая-то незаявленная деятельность и велась, то Иран давно, 20 лет назад, прекратил ее. С точки зрения рисков режиму нераспространения эта тема не играет абсолютно никакой роли. Но в силу наличия у западных членов Совета управляющих антииранского запала этот сюжет приобрел непропорционально большое значение, не адекватное существу вопроса", - заявил постпред.
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 00:44
В Европе осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.
Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 11:57
МИД Ирана заявил о визите в ближайшее время делегации МАГАТЭ в страну
 
В миреМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиВенаРоссияИранМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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