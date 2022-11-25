Ульянов рассказал о вопросах Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана
Ульянов пояснил претензии Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана 20 лет назад
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Конечно, иранцы могли бы более активно работать с секретариатом МАГАТЭ и давно закрыть вопросы, связанные с выявленными частицами антропогенного урана на трех площадках. Речь идет о событиях 20-летней давности. Если там какая-то незаявленная деятельность и велась, то Иран давно, 20 лет назад, прекратил ее. С точки зрения рисков режиму нераспространения эта тема не играет абсолютно никакой роли. Но в силу наличия у западных членов Совета управляющих антииранского запала этот сюжет приобрел непропорционально большое значение, не адекватное существу вопроса", - заявил постпред.
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.
Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.