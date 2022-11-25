https://ria.ru/20221125/iran-1834110056.html

Ульянов рассказал о вопросах Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана

Ульянов рассказал о вопросах Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана - РИА Новости, 25.11.2022

Ульянов рассказал о вопросах Запада к Ирану из-за обнаружения частиц урана

Тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:22

2022-11-25T08:22

2022-11-25T08:22

в мире

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

вена

россия

иран

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Конечно, иранцы могли бы более активно работать с секретариатом МАГАТЭ и давно закрыть вопросы, связанные с выявленными частицами антропогенного урана на трех площадках. Речь идет о событиях 20-летней давности. Если там какая-то незаявленная деятельность и велась, то Иран давно, 20 лет назад, прекратил ее. С точки зрения рисков режиму нераспространения эта тема не играет абсолютно никакой роли. Но в силу наличия у западных членов Совета управляющих антииранского запала этот сюжет приобрел непропорционально большое значение, не адекватное существу вопроса", - заявил постпред.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах.Во вторник иранские СМИ сообщали, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.

https://ria.ru/20221123/rasshirenie-1833521144.html

https://ria.ru/20221114/iran-1831311843.html

вена

россия

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, вена, россия, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)