https://ria.ru/20221125/indeksatsiya-1834153007.html

Минтруд напомнил об индексации пенсий неработающим россиянам на 4,8%

Минтруд напомнил об индексации пенсий неработающим россиянам на 4,8% - РИА Новости, 25.11.2022

Минтруд напомнил об индексации пенсий неработающим россиянам на 4,8%

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что с 1 января пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8 процента. Об этом глава ведомства... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:37

2022-11-25T11:37

2022-11-25T12:02

общество

антон котяков

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что с 1 января пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8 процента. Об этом глава ведомства сообщил в ходе "Парламентского диалога" в Совете Федерации.По словам Котякова, благодаря промежуточной индексации пенсий на десять процентов, введенной в этом году, а также будущей январской индексации выплаты неработающим россиянам возросли.Ранее россиянам напомнили, что в связи с новогодними праздниками пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому средства приходит после 8 числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.

https://ria.ru/20221122/pensiya-1833265520.html

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, антон котяков, россия, совет федерации рф