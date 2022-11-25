11:37 25.11.2022 (обновлено: 12:02 25.11.2022)
Минтруд напомнил об индексации пенсий неработающим россиянам на 4,8%
Глава Минтруда Котяков: с начала января пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8%
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков заявил, что с 1 января пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8 процента. Об этом глава ведомства сообщил в ходе "Парламентского диалога" в Совете Федерации.
По словам Котякова, благодаря промежуточной индексации пенсий на десять процентов, введенной в этом году, а также будущей январской индексации выплаты неработающим россиянам возросли.
"Совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3 процента, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года", — пояснил министр.
Ранее россиянам напомнили, что в связи с новогодними праздниками пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому средства приходит после 8 числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.