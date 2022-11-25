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Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр - РИА Новости, 25.11.2022
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Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр
Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр - РИА Новости, 25.11.2022
Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр
Минцифры РФ предлагает запустить программу поддержки разработки отечественных видеоигр, а разработчика российского игрового движка (программное обеспечение,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:58
2022-11-25T13:27
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает запустить программу поддержки разработки отечественных видеоигр, а разработчика российского игрового движка (программное обеспечение, позволяющее создавать различные игры) надеется объявить уже до конца текущего года, причем он может быть создан за счет средств самой компании, заявил глава министерства Максут Шадаев."Следующий шаг - это игровая индустрия, и тут мы тоже предлагаем запускать программу поддержки разработки отечественных игр. И конечно, самое главное для нас, мы сегодня тоже это обсуждали, это движок, потому что понятно, что игры делаются на движках", - сказал Шадаев в рамках выступления на форуме "Цифровой алмаз".По его словам, сейчас используются зарубежные движки. "В этом смысле наши разработчики игр все равно находятся в зависимости от зарубежных держателей движков. И, конечно, я надеюсь, что до конца года мы объявим о том, что мы выбрали компанию, которая будет делать российский игровой движок. Сейчас у нас ведутся переговоры, я считаю, что мы близки уже к согласованию при том, что очень важно, что, скорее всего, эта разработка будет делаться за счет средств самой компании", - добавил министр.
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технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев
12:58 25.11.2022 (обновлено: 13:27 25.11.2022)
 
Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр

Шадаев: Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает запустить программу поддержки разработки отечественных видеоигр, а разработчика российского игрового движка (программное обеспечение, позволяющее создавать различные игры) надеется объявить уже до конца текущего года, причем он может быть создан за счет средств самой компании, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"Следующий шаг - это игровая индустрия, и тут мы тоже предлагаем запускать программу поддержки разработки отечественных игр. И конечно, самое главное для нас, мы сегодня тоже это обсуждали, это движок, потому что понятно, что игры делаются на движках", - сказал Шадаев в рамках выступления на форуме "Цифровой алмаз".
По его словам, сейчас используются зарубежные движки. "В этом смысле наши разработчики игр все равно находятся в зависимости от зарубежных держателей движков. И, конечно, я надеюсь, что до конца года мы объявим о том, что мы выбрали компанию, которая будет делать российский игровой движок. Сейчас у нас ведутся переговоры, я считаю, что мы близки уже к согласованию при том, что очень важно, что, скорее всего, эта разработка будет делаться за счет средств самой компании", - добавил министр.
Работа в IT - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 11:29
Минцифры хочет решить вопрос использования ПО ушедших из России вендоров
 
ТехнологииРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
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