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В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине
В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 25.11.2022
В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила Польше передать ЗРК Patriot Украине, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:40
2022-11-25T11:40
2022-11-25T11:40
в мире
кристина ламбрехт
мариуш блащак
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила Польше передать ЗРК Patriot Украине, сообщило агентство Reuters."Эти комплексы – часть интегрированной воздушной обороны НАТО, что значит, что они предназначены для развертывания только на территории НАТО", — заявила чиновница, добавив, что размещение ЗРК на территории стран, не входящих в альянс, должно ставиться под обсуждение всех стран-членов альянса.Ранее Берлин в связи с падением украинской С-300 на территории польского Пшеводува предложил Варшаве разместить на территории зенитно-ракетные комплексы Patriot для обеспечения безопасности.Вместо этого министр обороны Польши Мариуш Блащак в среду попросил Германию предоставить системы Украине.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Сначала Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.В Минобороны России рассказали, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД в заявлении по инциденту выразил надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
https://radiosputnik.ria.ru/20221118/polsha-1832553697.html
https://ria.ru/20221124/mid-1833823574.html
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в мире, кристина ламбрехт, мариуш блащак, анджей дуда, польша, германия, украина, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк с-300
В мире, Кристина Ламбрехт, Мариуш Блащак, Анджей Дуда, Польша, Германия, Украина, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ЗРК С-300
В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине
Минобороны Германии отказало Польше в просьбе переслать ЗРК Patriot Украине