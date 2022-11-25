Рейтинг@Mail.ru
В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/germaniya-1834154371.html
В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине
В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 25.11.2022
В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила Польше передать ЗРК Patriot Украине, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:40
2022-11-25T11:40
в мире
кристина ламбрехт
мариуш блащак
анджей дуда
польша
германия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила Польше передать ЗРК Patriot Украине, сообщило агентство Reuters."Эти комплексы – часть интегрированной воздушной обороны НАТО, что значит, что они предназначены для развертывания только на территории НАТО", — заявила чиновница, добавив, что размещение ЗРК на территории стран, не входящих в альянс, должно ставиться под обсуждение всех стран-членов альянса.Ранее Берлин в связи с падением украинской С-300 на территории польского Пшеводува предложил Варшаве разместить на территории зенитно-ракетные комплексы Patriot для обеспечения безопасности.Вместо этого министр обороны Польши Мариуш Блащак в среду попросил Германию предоставить системы Украине.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Сначала Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.В Минобороны России рассказали, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД в заявлении по инциденту выразил надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
https://radiosputnik.ria.ru/20221118/polsha-1832553697.html
https://ria.ru/20221124/mid-1833823574.html
польша
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:86:1326:1080_1920x0_80_0_0_9801396eb6898d0555d4348d886cf161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кристина ламбрехт, мариуш блащак, анджей дуда, польша, германия, украина, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк с-300
В мире, Кристина Ламбрехт, Мариуш Блащак, Анджей Дуда, Польша, Германия, Украина, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ЗРК С-300
11:40 25.11.2022
 
В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине

Минобороны Германии отказало Польше в просьбе переслать ЗРК Patriot Украине

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила Польше передать ЗРК Patriot Украине, сообщило агентство Reuters.
"Эти комплексы – часть интегрированной воздушной обороны НАТО, что значит, что они предназначены для развертывания только на территории НАТО", — заявила чиновница, добавив, что размещение ЗРК на территории стран, не входящих в альянс, должно ставиться под обсуждение всех стран-членов альянса.
Ранее Берлин в связи с падением украинской С-300 на территории польского Пшеводува предложил Варшаве разместить на территории зенитно-ракетные комплексы Patriot для обеспечения безопасности.
Вместо этого министр обороны Польши Мариуш Блащак в среду попросил Германию предоставить системы Украине.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Сначала Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 17:05В мире
Польские СМИ показали карту прилета украинской ракеты в Пшеводув
В Минобороны России рассказали, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД в заявлении по инциденту выразил надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 07:14
В МИД рассказали, как Россия ответит на реакцию Польши из-за падения ракеты
 
В миреКристина ЛамбрехтМариуш БлащакАнджей ДудаПольшаГерманияУкраинаНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )ЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала