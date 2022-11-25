https://ria.ru/20221125/germaniya-1834154371.html

В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине

В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 25.11.2022

В Германии резко отреагировали на идею разместить ЗРК Patriot на Украине

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила Польше передать ЗРК Patriot Украине, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:40

2022-11-25T11:40

2022-11-25T11:40

в мире

кристина ламбрехт

мариуш блащак

анджей дуда

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила Польше передать ЗРК Patriot Украине, сообщило агентство Reuters."Эти комплексы – часть интегрированной воздушной обороны НАТО, что значит, что они предназначены для развертывания только на территории НАТО", — заявила чиновница, добавив, что размещение ЗРК на территории стран, не входящих в альянс, должно ставиться под обсуждение всех стран-членов альянса.Ранее Берлин в связи с падением украинской С-300 на территории польского Пшеводува предложил Варшаве разместить на территории зенитно-ракетные комплексы Patriot для обеспечения безопасности.Вместо этого министр обороны Польши Мариуш Блащак в среду попросил Германию предоставить системы Украине.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Сначала Варшава обвинила Россию в инциденте. В свою очередь, Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств, что ракета была российского производства, она могла стоять на вооружении ПВО Украины.В Минобороны России рассказали, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. МИД в заявлении по инциденту выразил надежду, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачат "провокацию".

https://radiosputnik.ria.ru/20221118/polsha-1832553697.html

https://ria.ru/20221124/mid-1833823574.html

польша

германия

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в мире, кристина ламбрехт, мариуш блащак, анджей дуда, польша, германия, украина, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), зрк с-300