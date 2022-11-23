https://ria.ru/20221123/patriot-1833807648.html

Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине

Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине - РИА Новости, 23.11.2022

Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предлагает Германии разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на... РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T23:29

2022-11-23T23:29

2022-11-23T23:29

в мире

мариуш блащак

ярослав качиньский

кристина ламбрехт

украина

польша

нато

право и справедливость

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ВАРШАВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предлагает Германии разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине.Ранее с такой же идее выступил председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.До этого глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot."После очередных ракетных ударов России я обратился к немецкой стороне, чтобы предложенные батареи Patriot были переданы на Украину и размещены у западной границы. Это защитит вас от новых жертв и блэкаута и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221117/pvo-1832169126.html

https://ria.ru/20221120/germaniya-1832897233.html

украина

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуш блащак, ярослав качиньский, кристина ламбрехт, украина, польша, нато, право и справедливость, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), eurofighter typhoon