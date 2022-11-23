https://ria.ru/20221123/patriot-1833807648.html
Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине
Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предлагает Германии разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:29
2022-11-23T23:29
2022-11-23T23:29
в мире
мариуш блащак
ярослав качиньский
кристина ламбрехт
украина
польша
нато
право и справедливость
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ВАРШАВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предлагает Германии разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине.Ранее с такой же идее выступил председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.До этого глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot."После очередных ракетных ударов России я обратился к немецкой стороне, чтобы предложенные батареи Patriot были переданы на Украину и размещены у западной границы. Это защитит вас от новых жертв и блэкаута и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221117/pvo-1832169126.html
https://ria.ru/20221120/germaniya-1832897233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, мариуш блащак, ярослав качиньский, кристина ламбрехт, украина, польша, нато, право и справедливость, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), eurofighter typhoon
В мире, Мариуш Блащак, Ярослав Качиньский, Кристина Ламбрехт, Украина, Польша, НАТО, Право и справедливость, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Eurofighter Typhoon
Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине
Глава Минобороны Польши предложил Германии передать Украине предназначавшиеся Варшаве ЗРК