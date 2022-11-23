Рейтинг@Mail.ru
Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221123/patriot-1833807648.html
Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине
Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине - РИА Новости, 23.11.2022
Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предлагает Германии разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на... РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T23:29
2022-11-23T23:29
в мире
мариуш блащак
ярослав качиньский
кристина ламбрехт
украина
польша
нато
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg
ВАРШАВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предлагает Германии разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине.Ранее с такой же идее выступил председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.До этого глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot."После очередных ракетных ударов России я обратился к немецкой стороне, чтобы предложенные батареи Patriot были переданы на Украину и размещены у западной границы. Это защитит вас от новых жертв и блэкаута и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в Twitter.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221117/pvo-1832169126.html
https://ria.ru/20221120/germaniya-1832897233.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:86:1326:1080_1920x0_80_0_0_9801396eb6898d0555d4348d886cf161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуш блащак, ярослав качиньский, кристина ламбрехт, украина, польша, нато, право и справедливость, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), eurofighter typhoon
В мире, Мариуш Блащак, Ярослав Качиньский, Кристина Ламбрехт, Украина, Польша, НАТО, Право и справедливость, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Eurofighter Typhoon
23:29 23.11.2022
 
Польша призвала ФРГ передать предназначавшиеся Варшаве ЗРК Patriot Украине

Глава Минобороны Польши предложил Германии передать Украине предназначавшиеся Варшаве ЗРК

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предлагает Германии разместить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польше, а на Украине.
Ранее с такой же идее выступил председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
17 ноября, 12:25Специальная военная операция на Украине
Кулеба призвал Блинкена поставить Украине ЗРК Patriot
До этого глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
"После очередных ракетных ударов России я обратился к немецкой стороне, чтобы предложенные батареи Patriot были переданы на Украину и размещены у западной границы. Это защитит вас от новых жертв и блэкаута и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в Twitter.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 15:45
Der Spiegel: Германия готовит план на случай войны с Россией
 
В миреМариуш БлащакЯрослав КачиньскийКристина ЛамбрехтУкраинаПольшаНАТОПраво и справедливостьПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Eurofighter Typhoon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала