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Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок - РИА Новости, 25.11.2022
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Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок
Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок - РИА Новости, 25.11.2022
Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок
Министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, говорится в документе, распространенном по итогам РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T00:00
2022-11-25T01:44
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россия
чехия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, говорится в документе, распространенном по итогам прошедшей в четверг неформальной встречи в Брюсселе.Страны ЕС условились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, необходимого для заполнения хранилищ.При этом в заявлении не уточняется, что означает термин "российский газ" — будет ли таковым считаться топливо, добытое в России и приобретенное через посредников.Механизм совместных закупок предполагает, что газовые компании в ЕС представят ЕК данные о своих потребностях, власти ЕС наймут посредника, который просчитает запросы и займется поиском поставщика. Европейские страны обяжут компании пользоваться услугами посредника, чтобы довести долю закупаемого газа до 15% от обязательств по заполнению хранилищ в 2023 году.Чтобы решение вступило в силу, его должны утвердить на декабрьском плановом заседании совета ЕС по энергетике, однако глава Минпромторга Чехии (страна-председатель ЕС в этом году. — Прим.Ред.) Йозеф Сикела сообщил, что дискуссия по теме завершена и предложение утвердят без дополнительных обсуждений.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, провоцируют процесс деиндустриализации Европы.
https://ria.ru/20221124/tseny-1834083519.html
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в мире, экономика, россия, чехия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Экономика, Россия, Чехия, Евросоюз, Еврокомиссия
00:00 25.11.2022 (обновлено: 01:44 25.11.2022)
 
Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок

ЕК: страны ЕС договорились об исключении газа из России из контрактов на общие закупки

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, говорится в документе, распространенном по итогам прошедшей в четверг неформальной встречи в Брюсселе.
Страны ЕС условились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, необходимого для заполнения хранилищ.
"Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", — говорится в документе.
При этом в заявлении не уточняется, что означает термин "российский газ" — будет ли таковым считаться топливо, добытое в России и приобретенное через посредников.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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Механизм совместных закупок предполагает, что газовые компании в ЕС представят ЕК данные о своих потребностях, власти ЕС наймут посредника, который просчитает запросы и займется поиском поставщика. Европейские страны обяжут компании пользоваться услугами посредника, чтобы довести долю закупаемого газа до 15% от обязательств по заполнению хранилищ в 2023 году.
Чтобы решение вступило в силу, его должны утвердить на декабрьском плановом заседании совета ЕС по энергетике, однако глава Минпромторга Чехии (страна-председатель ЕС в этом году. — Прим.Ред.) Йозеф Сикела сообщил, что дискуссия по теме завершена и предложение утвердят без дополнительных обсуждений.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, провоцируют процесс деиндустриализации Европы.
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