https://ria.ru/20221125/donbass-1834315320.html
Путин пообещал обсудить льготы для жителей Донбасса, воевавших с 2014 года
Путин пообещал обсудить льготы для жителей Донбасса, воевавших с 2014 года - РИА Новости, 25.11.2022
Путин пообещал обсудить льготы для жителей Донбасса, воевавших с 2014 года
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить систему льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:04
2022-11-25T18:04
2022-11-25T18:26
специальная военная операция на украине
донбасс
владимир путин
россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить систему льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года."Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года... поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования надо посмотреть", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.Путин добавил, что до встречи с матерями военнослужащих пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой. "Я понимал, куда я иду и какие вопросы могут быть поставлены. В принципе я с ними проговорил в общих чертах, но я записал, это будут более конкретные поручения, поработаем над этим", - отметил он.
https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, владимир путин, россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Владимир Путин, Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:04 25.11.2022 (обновлено: 18:26 25.11.2022)
Путин пообещал обсудить льготы для жителей Донбасса, воевавших с 2014 года
Путин пообещал обсудить льготы для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года