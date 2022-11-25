https://ria.ru/20221125/donbass-1834315320.html

Путин пообещал обсудить льготы для жителей Донбасса, воевавших с 2014 года

Путин пообещал обсудить льготы для жителей Донбасса, воевавших с 2014 года - РИА Новости, 25.11.2022

Путин пообещал обсудить льготы для жителей Донбасса, воевавших с 2014 года

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить систему льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:04

2022-11-25T18:04

2022-11-25T18:26

специальная военная операция на украине

донбасс

владимир путин

россия

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить систему льгот для жителей Донбасса, участвовавших в обороне с 2014 года."Сейчас у нас принят закон, согласно которому все льготы российские распространены на жителей Луганска, Донецка и двух других территорий. Можно это распространить, что называется, задним числом, начиная с 2014 года... поработаем над этим и какую-то систему соответствующего льготирования надо посмотреть", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.Путин добавил, что до встречи с матерями военнослужащих пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой. "Я понимал, куда я иду и какие вопросы могут быть поставлены. В принципе я с ними проговорил в общих чертах, но я записал, это будут более конкретные поручения, поработаем над этим", - отметил он.

https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

донбасс, владимир путин, россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр