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Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/donbass-1834313331.html
Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше, заявил Путин
Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше, заявил Путин
Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:03
2022-11-25T19:10
специальная военная операция на украине
донбасс
политика
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя — РИА Новости. Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.Он отметил, что в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса, так как тогда было невозможно полностью разобраться в происходящих в регионе событиях."Исходили из того, что, может быть, удастся договориться и Луганск, Донецк — в рамках договоренностей, минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, — все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли", — указал Путин. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Белоруссии. За восемь лет Киев не выполнил ни одного пункта мирных Минских соглашений, продолжал обстреливать республики, ввел транспортную и экономическую блокады. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html
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донбасс
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донбасс, политика, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Политика, Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:03 25.11.2022 (обновлено: 19:10 25.11.2022)
 
Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше, заявил Путин

Президент Путин заявил, что воссоединение России с Донбассом должно было произойти раньше

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции
Президент Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя — РИА Новости. Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.
"Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших детей", — добавил президент.
Он отметил, что в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса, так как тогда было невозможно полностью разобраться в происходящих в регионе событиях.
"Исходили из того, что, может быть, удастся договориться и Луганск, Донецк — в рамках договоренностей, минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, — все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли", — указал Путин.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Белоруссии. За восемь лет Киев не выполнил ни одного пункта мирных Минских соглашений, продолжал обстреливать республики, ввел транспортную и экономическую блокады.
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С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассПолитикаРоссияВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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