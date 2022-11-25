https://ria.ru/20221125/donbass-1834313331.html

Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше, заявил Путин

Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше, заявил Путин - РИА Новости, 25.11.2022

Воссоединение с Донбассом должно было произойти раньше, заявил Путин

Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:03

2022-11-25T18:03

2022-11-25T19:10

специальная военная операция на украине

донбасс

политика

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя — РИА Новости. Воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.Он отметил, что в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса, так как тогда было невозможно полностью разобраться в происходящих в регионе событиях."Исходили из того, что, может быть, удастся договориться и Луганск, Донецк — в рамках договоренностей, минских договоренностей, о которых вы наверняка знаете, — все-таки смогут как-то воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли", — указал Путин. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы в Белоруссии. За восемь лет Киев не выполнил ни одного пункта мирных Минских соглашений, продолжал обстреливать республики, ввел транспортную и экономическую блокады. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

https://ria.ru/20221116/donbass-1830873441.html

https://ria.ru/20221104/putin-1829219038.html

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донбасс, политика, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр