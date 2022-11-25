Ваня Дмитриенко купил квартиру в 17 лет
Исполнитель хита "Венера-Юпитер" Ваня Дмитриенко купил квартиру в 17 лет
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко купил квартиру в 17 лет. Он поделился информацией об этом в своей соцсети.
Скриншот видео, опубликованного певцом Ваней Дмитриенко в социальной сети
Скриншот видео, опубликованного певцом Ваней Дмитриенко в социальной сети
"Вы хотели знать новости, о которых я не хотел говорить. Я переживал, вдруг что-то не получится. Долго вынашивал в своей голове. Со спокойной и счастливой душой я могу вам рассказать прекрасную весть: я купил свою первую квартиру. Очень надеюсь, что вы за меня порадуетесь!" – признался исполнитель.
Подписчики артиста поздравили его в комментариях.
"Очень рада за тебя!", "Красавчик! Искренне рад!", "Поздравляю! Хочу жить по соседству", "Ты большой молодец!" – написали поклонники музыканта.
Дмитриенко прославился благодаря песне "Венера-Юпитер". В 2021 году он получил за нее "Золотой граммофон" и стал самым юным обладателем премии за всю историю.
Ранее исполнитель рассказал о попытках женщин в возрасте поцеловать его в губы. Он отметил, что всегда приобнимает поклонниц для фотографий с ним и некоторые позволяют себе лишнее.
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