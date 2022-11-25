https://ria.ru/20221125/dmitrienko-1834191181.html

Ваня Дмитриенко купил квартиру в 17 лет

Ваня Дмитриенко купил квартиру в 17 лет - РИА Новости, 25.11.2022

Ваня Дмитриенко купил квартиру в 17 лет

Певец Ваня Дмитриенко купил квартиру в 17 лет. Он поделился информацией об этом в своей соцсети. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:05

2022-11-25T14:05

2022-11-25T14:05

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко купил квартиру в 17 лет. Он поделился информацией об этом в своей соцсети. Подписчики артиста поздравили его в комментариях. Дмитриенко прославился благодаря песне "Венера-Юпитер". В 2021 году он получил за нее "Золотой граммофон" и стал самым юным обладателем премии за всю историю. Ранее исполнитель рассказал о попытках женщин в возрасте поцеловать его в губы. Он отметил, что всегда приобнимает поклонниц для фотографий с ним и некоторые позволяют себе лишнее.

https://ria.ru/20220908/malikova-1815394275.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости