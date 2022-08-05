Ваня Дмитриенко рассказал о приставаниях женщин в возрасте
Ваня Дмитриенко рассказал о попытках женщин в возрасте поцеловать его в губы
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец и блогер Ваня Дмитриенко на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко признался, что поклонницы часто ведут себя не слишком сдержанно рядом с ним. Даже взрослые женщины пытаются поцеловать его в губы.
"Бывало такое, что с меня пытались штаны снять во время фотосета, тянули за вещи, рвали вещи – бывало такое. Бывало, что тянулись поцеловать в губы – взрослые женщины. Но в чем здесь сумасшествие – это отрыв!" – сказал Ваня.
В программе "МузLoft" певец отметил, что всегда для фотографий с поклонницами приобнимает их. И именно в этот момент многие к нему резко тянутся для поцелуя.
Артист также признался, что его часто узнают на улице.
"Я не хожу ни в каком прикрытии, это же бред. Я считаю, что истинный фанат тебя узнает вообще в любом… Меня всегда узнают и в кепке, и в маске, во всем. По глазам меня узнают", – сказал Ваня.
Дмитриенко получил широкую известность благодаря песне "Венера-Юпитер". В частности, его творчество нравится фигуристке Камиле Валиевой.
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