https://ria.ru/20220805/dmitrienko-1807470667.html

Ваня Дмитриенко рассказал о приставаниях женщин в возрасте

Ваня Дмитриенко рассказал о приставаниях женщин в возрасте - РИА Новости, 05.08.2022

Ваня Дмитриенко рассказал о приставаниях женщин в возрасте

Певец Ваня Дмитриенко признался, что поклонницы часто ведут себя не слишком сдержанно рядом с ним. Даже взрослые женщины пытаются поцеловать его в губы. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-05T13:12

2022-08-05T13:12

2022-08-05T13:12

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко признался, что поклонницы часто ведут себя не слишком сдержанно рядом с ним. Даже взрослые женщины пытаются поцеловать его в губы.В программе "МузLoft" певец отметил, что всегда для фотографий с поклонницами приобнимает их. И именно в этот момент многие к нему резко тянутся для поцелуя.Артист также признался, что его часто узнают на улице.Дмитриенко получил широкую известность благодаря песне "Венера-Юпитер". В частности, его творчество нравится фигуристке Камиле Валиевой.

https://ria.ru/20220803/kirkorov-1806850626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес