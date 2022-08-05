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Ваня Дмитриенко рассказал о приставаниях женщин в возрасте - РИА Новости, 05.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220805/dmitrienko-1807470667.html
Ваня Дмитриенко рассказал о приставаниях женщин в возрасте
Ваня Дмитриенко рассказал о приставаниях женщин в возрасте - РИА Новости, 05.08.2022
Ваня Дмитриенко рассказал о приставаниях женщин в возрасте
Певец Ваня Дмитриенко признался, что поклонницы часто ведут себя не слишком сдержанно рядом с ним. Даже взрослые женщины пытаются поцеловать его в губы. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T13:12
2022-08-05T13:12
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко признался, что поклонницы часто ведут себя не слишком сдержанно рядом с ним. Даже взрослые женщины пытаются поцеловать его в губы.В программе "МузLoft" певец отметил, что всегда для фотографий с поклонницами приобнимает их. И именно в этот момент многие к нему резко тянутся для поцелуя.Артист также признался, что его часто узнают на улице.Дмитриенко получил широкую известность благодаря песне "Венера-Юпитер". В частности, его творчество нравится фигуристке Камиле Валиевой.
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знаменитости, шоу-бизнес
13:12 05.08.2022
 
Ваня Дмитриенко рассказал о приставаниях женщин в возрасте

Ваня Дмитриенко рассказал о попытках женщин в возрасте поцеловать его в губы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец и блогер Ваня Дмитриенко на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певец и блогер Ваня Дмитриенко на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Певец Ваня Дмитриенко признался, что поклонницы часто ведут себя не слишком сдержанно рядом с ним. Даже взрослые женщины пытаются поцеловать его в губы.

"Бывало такое, что с меня пытались штаны снять во время фотосета, тянули за вещи, рвали вещи – бывало такое. Бывало, что тянулись поцеловать в губы – взрослые женщины. Но в чем здесь сумасшествие – это отрыв!" – сказал Ваня.

В программе "МузLoft" певец отметил, что всегда для фотографий с поклонницами приобнимает их. И именно в этот момент многие к нему резко тянутся для поцелуя.
Артист также признался, что его часто узнают на улице.

"Я не хожу ни в каком прикрытии, это же бред. Я считаю, что истинный фанат тебя узнает вообще в любом… Меня всегда узнают и в кепке, и в маске, во всем. По глазам меня узнают", – сказал Ваня.

Дмитриенко получил широкую известность благодаря песне "Венера-Юпитер". В частности, его творчество нравится фигуристке Камиле Валиевой.
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