14:00 25.11.2022 (обновлено: 17:48 25.11.2022)
В Татарстане запретили использование беспилотников
Глава Татарстана Минниханов запретил использование беспилотников в республике
© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
КАЗАНЬ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, запрещающий использование беспилотников на территории республики до снятия режима базовой готовности, документ опубликован на портале правовой информации региона.
"В целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры на территории Республики Татарстан… постановляю: запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Татарстан", - говорится в указе.
Как отмечается в документе, исключением станут беспилотные воздушные суда, используемые органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами по специальным договорам с органами госвласти.
Данная мера устанавливается до снятия режима базовой готовности, установленного указом президента РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования, в остальных, в том числе в Татарстане, режим уровня базовой готовности.
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