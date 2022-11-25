https://ria.ru/20221125/arktika-1834218335.html

В Санкт-Петербурге проходит Международный арктический правовой форум

В Санкт-Петербурге проходит Международный арктический правовой форум - РИА Новости, 25.11.2022

В Санкт-Петербурге проходит Международный арктический правовой форум

Более 200 представителей госсектора, бизнеса, науки и общественности собрал IX Международный арктический правовой форум "Сохранение и устойчивое развитие... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:28

2022-11-25T14:28

2022-11-25T14:32

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

арктика

россия

общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Более 200 представителей госсектора, бизнеса, науки и общественности собрал IX Международный арктический правовой форум "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты" 24 и 25 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в оргкомитете.Впервые на площадке форума, по словам организаторов, состоялся арктический правовой хакатон среди молодых ученых. Студенты-юристы петербургских вузов решали кейсы по сохранению экологии и применению цифровых технологий в Арктике в правовом ключе.Победителями хакатона стала команда Санкт-Петербургского государственного университета. Студенты СПбГУ смогут презентовать на форуме экспертному сообществу свое решение кейса по восполнению пробела законодательства при реализации коммунальных концессий, рассказали организаторы.Помимо этого, в программе запланировано проведение круглых столов. Участникам форума предстоит сформировать предложения в федеральную программу по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечения социальных гарантий населению и реализации научного потенциала Арктической зоны.IX Международный арктический правовой форум "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты" организован Правительством ЯНАО и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

https://ria.ru/20220905/arktika-1814526169.html

санкт-петербург

арктика

россия

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санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, арктика, россия, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)