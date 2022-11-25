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В Санкт-Петербурге проходит Международный арктический правовой форум - РИА Новости, 25.11.2022
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В Санкт-Петербурге проходит Международный арктический правовой форум
В Санкт-Петербурге проходит Международный арктический правовой форум - РИА Новости, 25.11.2022
В Санкт-Петербурге проходит Международный арктический правовой форум
Более 200 представителей госсектора, бизнеса, науки и общественности собрал IX Международный арктический правовой форум "Сохранение и устойчивое развитие... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:28
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санкт-петербургский государственный университет
санкт-петербург
арктика
россия
общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Более 200 представителей госсектора, бизнеса, науки и общественности собрал IX Международный арктический правовой форум "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты" 24 и 25 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в оргкомитете.Впервые на площадке форума, по словам организаторов, состоялся арктический правовой хакатон среди молодых ученых. Студенты-юристы петербургских вузов решали кейсы по сохранению экологии и применению цифровых технологий в Арктике в правовом ключе.Победителями хакатона стала команда Санкт-Петербургского государственного университета. Студенты СПбГУ смогут презентовать на форуме экспертному сообществу свое решение кейса по восполнению пробела законодательства при реализации коммунальных концессий, рассказали организаторы.Помимо этого, в программе запланировано проведение круглых столов. Участникам форума предстоит сформировать предложения в федеральную программу по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечения социальных гарантий населению и реализации научного потенциала Арктической зоны.IX Международный арктический правовой форум "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты" организован Правительством ЯНАО и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
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санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, арктика, россия, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Арктика, Россия, Общество, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
14:28 25.11.2022 (обновлено: 14:32 25.11.2022)
 

В Санкт-Петербурге проходит Международный арктический правовой форум

© Фото : Фонд РосконгрессРазвитие экономики и здравоохранения в Арктике обсудят участники ВЭФ-2022
Развитие экономики и здравоохранения в Арктике обсудят участники ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Более 200 представителей госсектора, бизнеса, науки и общественности собрал IX Международный арктический правовой форум "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты" 24 и 25 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в оргкомитете.

"Для дальнейшей реализации масштабных технологических проектов, улучшения качества жизни северян, сохранения экосферы стратегически важного Арктического региона требуются новые правовые подходы. Международный арктический правовой форум — открытая экспертная площадка для обмена опытом в вопросах устойчивого развития территорий Крайнего Севера. Уверена, диалог на форуме поспособствует созданию дополнительных инструментов решения актуальных проблем Арктической зоны", — прокомментировала заместитель Губернатора ЯНАО, руководитель аппарата Губернатора ЯНАО Ирина Новоселова.

Впервые на площадке форума, по словам организаторов, состоялся арктический правовой хакатон среди молодых ученых. Студенты-юристы петербургских вузов решали кейсы по сохранению экологии и применению цифровых технологий в Арктике в правовом ключе.
Победителями хакатона стала команда Санкт-Петербургского государственного университета. Студенты СПбГУ смогут презентовать на форуме экспертному сообществу свое решение кейса по восполнению пробела законодательства при реализации коммунальных концессий, рассказали организаторы.
Помимо этого, в программе запланировано проведение круглых столов. Участникам форума предстоит сформировать предложения в федеральную программу по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечения социальных гарантий населению и реализации научного потенциала Арктической зоны.
IX Международный арктический правовой форум "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты" организован Правительством ЯНАО и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.
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Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургАрктикаРоссияОбществоЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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