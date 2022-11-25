https://ria.ru/20221125/aliev-1834166186.html

Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе Баку и Еревана

Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе Баку и Еревана - РИА Новости, 25.11.2022

Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе Баку и Еревана

Франция не может принимать участия в мирном процессе между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Вдоль... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:15

2022-11-25T12:15

2022-11-25T12:23

в мире

франция

ильхам алиев

азербайджан

армения

эммануэль макрон

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БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Франция не может принимать участия в мирном процессе между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"."Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать нас через Саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией", - сказал Алиев.Глава государства сообщил, что азербайджанская сторона имеет исходный текст, составленный Францией в тандеме с Арменией, который, по его словам, полон обвинений, инсинуаций."Но у нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным. Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе", - отметил Алиев.

https://ria.ru/20221123/pashinyan-1833801154.html

франция

азербайджан

армения

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, ильхам алиев, азербайджан, армения, эммануэль макрон