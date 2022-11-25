12:15 25.11.2022 (обновлено: 12:23 25.11.2022)
Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе Баку и Еревана
Алиев выступил против участия Франции как посредника в мирном процессе Баку и Еревана
© Пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Франция не может принимать участия в мирном процессе между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".
"Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать нас через Саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией", - сказал Алиев.
Глава государства сообщил, что азербайджанская сторона имеет исходный текст, составленный Францией в тандеме с Арменией, который, по его словам, полон обвинений, инсинуаций.
"Но у нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным. Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе", - отметил Алиев.