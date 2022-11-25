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Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе Баку и Еревана - РИА Новости, 25.11.2022
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Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе Баку и Еревана
Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе Баку и Еревана - РИА Новости, 25.11.2022
Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе Баку и Еревана
Франция не может принимать участия в мирном процессе между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Вдоль... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:15
2022-11-25T12:23
в мире
франция
ильхам алиев
азербайджан
армения
эммануэль макрон
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БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Франция не может принимать участия в мирном процессе между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"."Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать нас через Саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией", - сказал Алиев.Глава государства сообщил, что азербайджанская сторона имеет исходный текст, составленный Францией в тандеме с Арменией, который, по его словам, полон обвинений, инсинуаций."Но у нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным. Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе", - отметил Алиев.
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в мире, франция, ильхам алиев, азербайджан, армения, эммануэль макрон
В мире, Франция, Ильхам Алиев, Азербайджан, Армения, Эммануэль Макрон
12:15 25.11.2022 (обновлено: 12:23 25.11.2022)
 
Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе Баку и Еревана

Алиев выступил против участия Франции как посредника в мирном процессе Баку и Еревана

© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Франция не может принимать участия в мирном процессе между Баку и Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".
"Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была еще одна антиазербайджанская резолюция Национальной ассамблеи Франции, а затем - попытка Франции атаковать нас через Саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией", - сказал Алиев.
Глава государства сообщил, что азербайджанская сторона имеет исходный текст, составленный Францией в тандеме с Арменией, который, по его словам, полон обвинений, инсинуаций.
"Но у нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным. Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе", - отметил Алиев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 22:22
Пашинян не подписал декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ
 
В миреФранцияИльхам АлиевАзербайджанАрменияЭммануэль Макрон
 
 
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