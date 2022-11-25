https://ria.ru/20221125/aliev-1834150989.html

Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном

Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном - РИА Новости, 25.11.2022

Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:31

2022-11-25T11:31

2022-11-25T11:40

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никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

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БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится."Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера (помощник президента Азербайджана - ред.) Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции (Эммануэля - ред.) Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал глава государства в Баку на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

https://ria.ru/20221101/armeniya-1828352333.html

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Кирилл Волков

в мире, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения