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Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном - РИА Новости, 25.11.2022
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Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном
Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном - РИА Новости, 25.11.2022
Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:31
2022-11-25T11:40
в мире
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
армения
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БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится."Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера (помощник президента Азербайджана - ред.) Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции (Эммануэля - ред.) Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал глава государства в Баку на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".
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в мире, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения
В мире, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Азербайджан, Армения
11:31 25.11.2022 (обновлено: 11:40 25.11.2022)
 
Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном

Алиев сообщил, что планировавшаяся 7 декабря встреча с Пашиняном в Брюсселе не состоится

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится.
"Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера (помощник президента Азербайджана - ред.) Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции (Эммануэля - ред.) Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал глава государства в Баку на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".
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В миреНикол ПашинянИльхам АлиевАзербайджанАрмения
 
 
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