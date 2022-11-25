https://ria.ru/20221125/aliev-1834150989.html
Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном
Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном - РИА Новости, 25.11.2022
Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:31
2022-11-25T11:31
2022-11-25T11:40
в мире
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817321402_0:61:2998:1747_1920x0_80_0_0_70932054e38122897b4ce3439990e927.jpg
БАКУ, 25 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на 7 декабря, не состоится."Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера (помощник президента Азербайджана - ред.) Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции (Эммануэля - ред.) Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится", - сказал глава государства в Баку на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".
https://ria.ru/20221101/armeniya-1828352333.html
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817321402_24:0:2645:1966_1920x0_80_0_0_8239af8db15e727319fea4143dcfba6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, армения
В мире, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Азербайджан, Армения
11:31 25.11.2022 (обновлено: 11:40 25.11.2022)
Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном
Алиев сообщил, что планировавшаяся 7 декабря встреча с Пашиняном в Брюсселе не состоится