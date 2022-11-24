https://ria.ru/20221124/zerno-1834004162.html
Интервенционный фонд зерна пополнится до трех миллионов тонн
Интервенционный фонд зерна пополнится до трех миллионов тонн - РИА Новости, 24.11.2022
Интервенционный фонд зерна пополнится до трех миллионов тонн
Закупка зерна в интервенционный фонд РФ будет проводиться до уровня в 3 миллиона тонн, сегодня нет причин менять этот объем, сообщила журналистам вице-премьер... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:37
2022-11-24T16:37
2022-11-24T16:37
экономика
виктория абрамченко
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Закупка зерна в интервенционный фонд РФ будет проводиться до уровня в 3 миллиона тонн, сегодня нет причин менять этот объем, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.С предложением увеличить закупки до 10 миллионов тонн неоднократно обращались аграрии, которые столкнулись с ростом себестоимости в условиях низких внутренних цен, порой не покрывающих издержек."(Интервенции) идут по всем нормативным актам до пополнения в 3 миллиона тонн. Нет сейчас предпосылок для того, чтобы увеличивать объем интервенционного фонда", - заявила Абрамченко, пояснив, что расчет закупки в 3 миллиона тонн исходил из необходимости баланса спроса и предложения, и эта расчетная величина соответствует трехмесячному потреблению продовольственного зерна.Что касается регулирования, выравнивания затрат сельхозтоваропроизводителей и достижения уровня необходимой доходности, Абрамченко напомнила, что когда в России вводили вывозные пошлины на зерно, как раз речь шла о том, что доходы федерального бюджета будут направляться в отрасль. "В этом году в отрасль отдали 20 миллиардов рублей, компенсируя 2 тысячи рублей на тонну", - сказала вице-премьер.В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. В планах Минсельхоза - сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.Согласно данным биржи, всего за период с 1 августа по 23 ноября в интервенционный фонд РФ закуплено 1,833 миллиона тонн зерна на 27,671 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20221124/gaz-1833970324.html
https://ria.ru/20221118/zerno-1832500444.html
https://ria.ru/20221107/prigozhin-1829625231.html
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экономика, виктория абрамченко, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Интервенционный фонд зерна пополнится до трех миллионов тонн
Абрамченко: интервенционный фонд зерна пополнят до трех миллионов тонн, объем не изменят
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Закупка зерна в интервенционный фонд РФ будет проводиться до уровня в 3 миллиона тонн, сегодня нет причин менять этот объем, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
С предложением увеличить закупки до 10 миллионов тонн неоднократно обращались аграрии, которые столкнулись с ростом себестоимости в условиях низких внутренних цен, порой не покрывающих издержек.
"(Интервенции) идут по всем нормативным актам до пополнения в 3 миллиона тонн. Нет сейчас предпосылок для того, чтобы увеличивать объем интервенционного фонда", - заявила Абрамченко, пояснив, что расчет закупки в 3 миллиона тонн исходил из необходимости баланса спроса и предложения, и эта расчетная величина соответствует трехмесячному потреблению продовольственного зерна.
Что касается регулирования, выравнивания затрат сельхозтоваропроизводителей и достижения уровня необходимой доходности, Абрамченко напомнила, что когда в России вводили вывозные пошлины на зерно, как раз речь шла о том, что доходы федерального бюджета будут направляться в отрасль. "В этом году в отрасль отдали 20 миллиардов рублей, компенсируя 2 тысячи рублей на тонну", - сказала вице-премьер.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. В планах Минсельхоза
- сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна. При этом министерство сообщало, что располагает всеми возможностями для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 миллиона тонн уже в 2022 году.
Согласно данным биржи, всего за период с 1 августа по 23 ноября в интервенционный фонд РФ закуплено 1,833 миллиона тонн зерна на 27,671 миллиарда рублей.