https://ria.ru/20221124/zelenskiy-1833882584.html
"Военный преступник": в Сети возмутились новым заявлением Зеленского
"Военный преступник": в Сети возмутились новым заявлением Зеленского - РИА Новости, 24.11.2022
"Военный преступник": в Сети возмутились новым заявлением Зеленского
Пользователи Twitter пришли в ярость от заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев получил новый пакет военной помощи от США. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:52
2022-11-24T11:52
2022-11-24T17:27
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter пришли в ярость от заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев получил новый пакет военной помощи от США.Комментаторы обвинили политика в коррумпированности и военных преступлениях против жителей страны."Да, Байден, отправляй им еще, они прекрасно справляются с уничтожением собственных жителей", — съязвил salvadordalius."Какую схему отмывания денег ты выберешь, когда развалится FTX?" — поинтересовалась Lacilou."Но Запад не разрешает людям видеть это и говорить об этом", — ответил предыдущему комментатору MN."Несправедливые законы Запада ничего не делают с тем, что происходит в Палестине, и называют Россию страной-террористом. Пусть делают что хотят, всем плевать, и весь мир знает, что Россия защищает свою страну", — подчеркнул Nagham."Идиот и военный преступник. Он был избран, продвигая мир, а сейчас разрушает свою страну. Лучше бы соблюдал Минские соглашения", — пожаловался reality.Накануне в США анонсировали 26-й пакет военной помощи на сумму до 400 миллионов долларов. Как уточнили в Пентагоне, Вашингтон передает Киеву дополнительные боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, десять тысяч минометных снарядов калибра 120 миллиметров, 150 джипов, более 20 миллионов патронов для легкого огнестрельного оружия.В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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владимир зеленский, украина, сша, россия, twitter, нато
Владимир Зеленский, Украина, США, Россия, Twitter, НАТО
11:52 24.11.2022 (обновлено: 17:27 24.11.2022)
"Военный преступник": в Сети возмутились новым заявлением Зеленского
Пользователей Twitter разозлили слова Зеленского о получении военной помощи США
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Пользователи Twitter
пришли в ярость от заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев получил новый пакет военной помощи от США.
Комментаторы обвинили политика в коррумпированности и военных преступлениях против жителей страны.
"Я не поддерживаю коррумпированную страну, которая совершает военные преступления и бомбит членов НАТО… Почему Польша до сих пор не сровняла вас с землей?" — возмутился пользователь с ником Drew.
"Да, Байден, отправляй им еще, они прекрасно справляются с уничтожением собственных жителей", — съязвил salvadordalius.
"Какую схему отмывания денег ты выберешь, когда развалится FTX?" — поинтересовалась Lacilou.
"Это не террористические атаки. Сбрасывать мины на детей, обстреливать атомную электростанцию, сжигать солдат заживо, стрелять по ним, когда они лежат на земле. Вот это — действия террористов. Украинских", — отметил Cereal Killer.
"Но Запад не разрешает людям видеть это и говорить об этом", — ответил предыдущему комментатору MN.
"Несправедливые законы Запада ничего не делают с тем, что происходит в Палестине, и называют Россию страной-террористом. Пусть делают что хотят, всем плевать, и весь мир знает, что Россия защищает свою страну", — подчеркнул Nagham.
"Идиот и военный преступник. Он был избран, продвигая мир, а сейчас разрушает свою страну. Лучше бы соблюдал Минские соглашения", — пожаловался reality.
Накануне в США анонсировали
26-й пакет военной помощи на сумму до 400 миллионов долларов. Как уточнили в Пентагоне, Вашингтон передает Киеву дополнительные боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, десять тысяч минометных снарядов калибра 120 миллиметров, 150 джипов, более 20 миллионов патронов для легкого огнестрельного оружия.
В свою очередь, Москва
неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений лишь затягивают конфликт, а транспорт с иностранным оружием становится законной целью для российской армии.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Владимир Путин
неоднократно называл ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".