https://ria.ru/20221124/zaes-1833958732.html

МИД призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС

МИД призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022

МИД призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС

Запад занимается недопустимым попустительством, сознательно подстрекает Киев к новым преступлениям на ЗАЭС, Россия призывает Запад повлиять на Украину, чтобы... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:37

2022-11-24T14:37

2022-11-24T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

мария захарова

запорожская аэс

запорожская область

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запад занимается недопустимым попустительством, сознательно подстрекает Киев к новым преступлениям на ЗАЭС, Россия призывает Запад повлиять на Украину, чтобы Киев прекратил обстрелы станции, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Попытки и далее закрывать глаза на очевидные вещи, преступления, на шантаж ядерный, подыскивать комфортные объяснения бесчинствам, которые творит киевский режим - это ни что иное как непозволительное попустительство, а то и сознательное потакание или подстрекательство к новым преступлениям", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что МИД РФ "призывает все страны, прежде всего те, которые работают в плотном контакте с (Владимиром) Зеленским, представители которых то и дело мелькают в обнимку с этими извергами на телеэкранах", проявить "политическую волю и ответственный подход, сделать все необходимое, чтобы украинские обстрелы Запорожской АЭС навсегда прекратились".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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