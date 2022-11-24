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МИД призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/zaes-1833958732.html
МИД призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС
МИД призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
МИД призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС
Запад занимается недопустимым попустительством, сознательно подстрекает Киев к новым преступлениям на ЗАЭС, Россия призывает Запад повлиять на Украину, чтобы... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:37
2022-11-24T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мария захарова
запорожская аэс
запорожская область
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запад занимается недопустимым попустительством, сознательно подстрекает Киев к новым преступлениям на ЗАЭС, Россия призывает Запад повлиять на Украину, чтобы Киев прекратил обстрелы станции, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Попытки и далее закрывать глаза на очевидные вещи, преступления, на шантаж ядерный, подыскивать комфортные объяснения бесчинствам, которые творит киевский режим - это ни что иное как непозволительное попустительство, а то и сознательное потакание или подстрекательство к новым преступлениям", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что МИД РФ "призывает все страны, прежде всего те, которые работают в плотном контакте с (Владимиром) Зеленским, представители которых то и дело мелькают в обнимку с этими извергами на телеэкранах", проявить "политическую волю и ответственный подход, сделать все необходимое, чтобы украинские обстрелы Запорожской АЭС навсегда прекратились".
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безопасность, россия, мария захарова, запорожская аэс, запорожская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Запорожская область, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:37 24.11.2022
 
МИД призвал Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС

Захарова призвала Запад повлиять на Украину для прекращения обстрелов Запорожской АЭС

© РИА Новости / Виктор ЗванцевРеакторы Запорожской АЭС
Реакторы Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Реакторы Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Запад занимается недопустимым попустительством, сознательно подстрекает Киев к новым преступлениям на ЗАЭС, Россия призывает Запад повлиять на Украину, чтобы Киев прекратил обстрелы станции, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Попытки и далее закрывать глаза на очевидные вещи, преступления, на шантаж ядерный, подыскивать комфортные объяснения бесчинствам, которые творит киевский режим - это ни что иное как непозволительное попустительство, а то и сознательное потакание или подстрекательство к новым преступлениям", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что МИД РФ "призывает все страны, прежде всего те, которые работают в плотном контакте с (Владимиром) Зеленским, представители которых то и дело мелькают в обнимку с этими извергами на телеэкранах", проявить "политическую волю и ответственный подход, сделать все необходимое, чтобы украинские обстрелы Запорожской АЭС навсегда прекратились".
"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

Сотрудник Росэнергоатома Дмитрий Шевченко у поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

Сотрудник Росэнергоатома у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

Ремонт железнодорожных путей на территории Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

Стела Запорожской атомной электростанции
4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов со стороны ВСУ на территории Запорожской атомной электростанции
6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

Поврежденное здание 5-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

Сотрудник Росэнергоатома Дмитрий Шевченко у поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

Запорожская атомная электростанция
10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМария ЗахароваЗапорожская АЭСЗапорожская областьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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