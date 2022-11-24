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Сотрудники МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 24.11.2022
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https://ria.ru/20221124/zaes-1833910294.html
Сотрудники МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает ЗАЭС, заявил Ульянов
Сотрудники МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 24.11.2022
Сотрудники МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает ЗАЭС, заявил Ульянов
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но глава агентства, генеральный... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:04
2022-11-24T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
михаил ульянов (дипломат)
россия
австрия
вена
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но глава агентства, генеральный директор Рафаэль Гросси не говорит об этом прямо из-за ограничений мандата, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы публично говорим о том, что пора назвать вещи своими именами. На станции сейчас находятся четыре сотрудника МАГАТЭ, они отлично знают, откуда ведется огонь. Но гендиректор пока воздерживается от четких заявлений, возможно, в силу отсутствия атрибутивных функций в мандате и в уставе МАГАТЭ, то есть функции определения виновной стороны в подобных ситуациях", - заявил постпред.По словам Ульянова, в Совете управляющих МАГАТЭ "никто не ставил под сомнение целесообразность присутствия на ЗАЭС персонала агентства", пребывание этих экспертов "имеет широкую политическую поддержку"."Эксперты размещены на станции, что обеспечивает им большую безопасность, чем в случае, если бы они проживали в гостинице в городе-спутнике ЗАЭС - Энергодаре, который регулярно подвергается массированным обстрелам. Мы подтверждаем готовность принять все необходимые меры, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы обеспечить безопасность этих людей. Но далеко не все зависит от нас. Наличие международного персонала на ЗАЭС, как видим, украинскую сторону не останавливает от обстрелов", - добавил постпред.После серии обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в конце минувшей недели генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.
https://ria.ru/20221122/magate-1833469067.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), россия, австрия, вена, магатэ, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Австрия, Вена, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Рафаэль Гросси
13:04 24.11.2022
 
Сотрудники МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает ЗАЭС, заявил Ульянов

Постпред в Вене Ульянов считает, что в МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкФрагмент от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции
Фрагмент от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Фрагмент от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но глава агентства, генеральный директор Рафаэль Гросси не говорит об этом прямо из-за ограничений мандата, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы публично говорим о том, что пора назвать вещи своими именами. На станции сейчас находятся четыре сотрудника МАГАТЭ, они отлично знают, откуда ведется огонь. Но гендиректор пока воздерживается от четких заявлений, возможно, в силу отсутствия атрибутивных функций в мандате и в уставе МАГАТЭ, то есть функции определения виновной стороны в подобных ситуациях", - заявил постпред.
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По словам Ульянова, в Совете управляющих МАГАТЭ "никто не ставил под сомнение целесообразность присутствия на ЗАЭС персонала агентства", пребывание этих экспертов "имеет широкую политическую поддержку".
"Эксперты размещены на станции, что обеспечивает им большую безопасность, чем в случае, если бы они проживали в гостинице в городе-спутнике ЗАЭС - Энергодаре, который регулярно подвергается массированным обстрелам. Мы подтверждаем готовность принять все необходимые меры, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы обеспечить безопасность этих людей. Но далеко не все зависит от нас. Наличие международного персонала на ЗАЭС, как видим, украинскую сторону не останавливает от обстрелов", - добавил постпред.
После серии обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в конце минувшей недели генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМихаил Ульянов (дипломат)РоссияАвстрияВенаМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРафаэль Гросси
 
 
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