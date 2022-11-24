https://ria.ru/20221124/zaes-1833910294.html

Сотрудники МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает ЗАЭС, заявил Ульянов

Сотрудники МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 24.11.2022

Сотрудники МАГАТЭ прекрасно знают, кто обстреливает ЗАЭС, заявил Ульянов

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но глава агентства, генеральный... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:04

2022-11-24T13:04

2022-11-24T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

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ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию, но глава агентства, генеральный директор Рафаэль Гросси не говорит об этом прямо из-за ограничений мандата, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы публично говорим о том, что пора назвать вещи своими именами. На станции сейчас находятся четыре сотрудника МАГАТЭ, они отлично знают, откуда ведется огонь. Но гендиректор пока воздерживается от четких заявлений, возможно, в силу отсутствия атрибутивных функций в мандате и в уставе МАГАТЭ, то есть функции определения виновной стороны в подобных ситуациях", - заявил постпред.По словам Ульянова, в Совете управляющих МАГАТЭ "никто не ставил под сомнение целесообразность присутствия на ЗАЭС персонала агентства", пребывание этих экспертов "имеет широкую политическую поддержку"."Эксперты размещены на станции, что обеспечивает им большую безопасность, чем в случае, если бы они проживали в гостинице в городе-спутнике ЗАЭС - Энергодаре, который регулярно подвергается массированным обстрелам. Мы подтверждаем готовность принять все необходимые меры, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы обеспечить безопасность этих людей. Но далеко не все зависит от нас. Наличие международного персонала на ЗАЭС, как видим, украинскую сторону не останавливает от обстрелов", - добавил постпред.После серии обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в конце минувшей недели генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что активизировал усилия по созданию зоны физической и ядерной безопасности на станции.

https://ria.ru/20221122/magate-1833469067.html

https://ria.ru/20221121/zaes-1832979537.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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