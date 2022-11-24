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Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/zaes-1833886734.html
Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС
Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС
Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:04
2022-11-24T14:55
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
алексей лихачев
запорожская аэс
запорожская область
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.В относительно стабильном состоянии находится только одна линия электропередачи.Лихачев назвал главной задачей дать альтернативную возможность электроснабжения станции вне зависимости от боевых действий. Он обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, но эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь, уточнил глава "Росатома".В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, алексей лихачев, запорожская аэс, запорожская область, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Украина, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Запорожская область, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:04 24.11.2022 (обновлено: 14:55 24.11.2022)
 
Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС

Лихачев: почти все ЛЭП на Запорожской АЭС разрушены, Украина не дает их восстанавливать

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.
В относительно стабильном состоянии находится только одна линия электропередачи.

"Практически все линии электропередачи разрушены. И, к сожалению, Вооруженные силы Украины не дают возможности их восстанавливать", — подчеркнул глава компании.

Лихачев назвал главной задачей дать альтернативную возможность электроснабжения станции вне зависимости от боевых действий. Он обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

Сотрудник Росэнергоатома Дмитрий Шевченко у поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

Сотрудник Росэнергоатома у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

Ремонт железнодорожных путей на территории Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

Стела Запорожской атомной электростанции
4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов со стороны ВСУ на территории Запорожской атомной электростанции
6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

Поврежденное здание 5-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

Сотрудник Росэнергоатома Дмитрий Шевченко у поврежденного бака с дистиллированной водой для обеспечения работы 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ
8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

Запорожская атомная электростанция
10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, но эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь, уточнил глава "Росатома".
В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 08:27
В МАГАТЭ заявили о продвижении в ситуации вокруг Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"УкраинаАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСЗапорожская областьБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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