https://ria.ru/20221124/zaes-1833886734.html
Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС
Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022
Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС
Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:04
2022-11-24T12:04
2022-11-24T14:55
специальная военная операция на украине
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
алексей лихачев
запорожская аэс
запорожская область
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.В относительно стабильном состоянии находится только одна линия электропередачи.Лихачев назвал главной задачей дать альтернативную возможность электроснабжения станции вне зависимости от боевых действий. Он обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, но эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь, уточнил глава "Росатома".В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, алексей лихачев, запорожская аэс, запорожская область, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Украина, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Запорожская область, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:04 24.11.2022 (обновлено: 14:55 24.11.2022)
Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС
Лихачев: почти все ЛЭП на Запорожской АЭС разрушены, Украина не дает их восстанавливать
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.
В относительно стабильном состоянии находится только одна линия электропередачи.
"Практически все линии электропередачи разрушены. И, к сожалению, Вооруженные силы Украины не дают возможности их восстанавливать", — подчеркнул глава компании.
Лихачев назвал главной задачей дать альтернативную возможность электроснабжения станции вне зависимости от боевых действий. Он обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС
1 из 10
После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.
2 из 10
Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.
3 из 10
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.
4 из 10
Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.
5 из 10
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".
6 из 10
Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.
7 из 10
Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.
8 из 10
На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
9 из 10
С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.
10 из 10
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.
1 из 10
После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.
2 из 10
Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.
3 из 10
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.
4 из 10
Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.
5 из 10
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".
6 из 10
Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.
7 из 10
Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.
8 из 10
На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
9 из 10
С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.
10 из 10
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.
На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, но эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь, уточнил глава "Росатома".
В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодаром
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.