https://ria.ru/20221124/zaes-1833886734.html

Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС

Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС - РИА Новости, 24.11.2022

Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС

Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:04

2022-11-24T12:04

2022-11-24T14:55

специальная военная операция на украине

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

украина

алексей лихачев

запорожская аэс

запорожская область

безопасность

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.В относительно стабильном состоянии находится только одна линия электропередачи.Лихачев назвал главной задачей дать альтернативную возможность электроснабжения станции вне зависимости от боевых действий. Он обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, но эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь, уточнил глава "Росатома".В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20221123/zaes-1833539430.html

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Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, алексей лихачев, запорожская аэс, запорожская область, безопасность, ситуация в днр и лнр