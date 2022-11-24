https://ria.ru/20221124/vtb-1833859041.html

ВТБ в этом году увеличил объем выдач ипотеки с господдержкой на 16%

ВТБ в этом году увеличил объем выдач ипотеки с господдержкой на 16% - РИА Новости, 24.11.2022

ВТБ в этом году увеличил объем выдач ипотеки с господдержкой на 16%

ВТБ с начала года оформил 43 тысячи кредитов по ипотеке с господдержкой, общий объем сделок составил 208 миллиардов рублей, что на 16% превышает показатели за... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:51

2022-11-24T10:51

2022-11-24T10:51

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. ВТБ с начала года оформил 43 тысячи кредитов по ипотеке с господдержкой, общий объем сделок составил 208 миллиардов рублей, что на 16% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба банка.Наибольший объем выдач по "Ипотеке с господдержкой-2020" приходится на Москву и область, где заемщики с начала года получили около 85 миллиардов рублей. На втором месте - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там на покупку недвижимости банк выдал свыше 23 миллиардов рублей. В топ-5 регионов по объему сделок также входят Краснодарский край (почти 17 миллиардов рублей), Республика Татарстан (9,2 миллиарда) и Ростовская область (5,6 миллиарда)."Мы считаем, что решение о дальнейшей судьбе ипотеки с господдержкой должно быть максимально равновесным и отвечать текущим потребностям рынка. Важно не забывать про национальные цели по вводу нового жилья и одновременно – о процентных ставках для заемщиков, средний уровень которых неизбежно повысится после завершения ипотеки с господдержкой. Одновременно мы видим, что программа во многом выполнила свою роль, поддержав и население, и строительную отрасль в 2020-2022 годах. Мы рассчитываем, что при благоприятной экономической ситуации в следующем году рынок жилищного кредитования сможет показать высокие объемы продаж, даже если ипотека с господдержкой не будет продлена", – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Он добавил, что в результате смещения спроса заемщиков в сторону вторичного жилья средняя ставка по ипотеке в России уже начала расти. С июня по сентябрь показатель увеличился примерно на 0,5 процентных пункта и достиг 6,71%. По оценке ВТБ, в октябре среднесрочная ставка продолжила рост."Если весной этого года около 70% кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась. По статистике ВТБ, сегодня 65% составляет уже доля готовых объектов в ипотечных продажах. По нашей оценке, в условиях дальнейшей реализации отложенного спроса на вторичном рынке средняя ставка по выдаваемым кредитам продолжит увеличиваться. Свой вклад в динамику показателя может внести и возможное изменение ключевой ставки на очередном заседании Банка России в декабре. Поэтому сейчас – самое оптимальное время, чтобы взять ипотеку, особенно если заемщики планируют сделку до конца года", – сказал Печатников.По его словам, важно, что для отдельных категорий населения возможность проводить льготные ипотечные сделки сохраняется как минимум до середины 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия, ипотека