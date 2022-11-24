https://ria.ru/20221124/ukraina-1833895529.html

Эксперт назвал три причины износа военной помощи Запада Украине

Эксперт назвал три причины износа военной помощи Запада Украине - РИА Новости, 24.11.2022

Эксперт назвал три причины износа военной помощи Запада Украине

Высокий расход боеприпасов, чрезмерная нагрузка на стволы артиллерии и сложности с логистикой – три главные порока в использовании Украиной западной военной... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:30

2022-11-24T12:30

2022-11-24T12:39

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БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Высокий расход боеприпасов, чрезмерная нагрузка на стволы артиллерии и сложности с логистикой – три главные порока в использовании Украиной западной военной помощи, считает доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана кандидат исторических наук (Россия) Олег Кузнецов.По его словам, разговоры о проблемах Украины с логистикой и материально-техническим обеспечением начались в западной прессе более месяца назад, "то есть уже тогда они были очевидными для натовских тыловиков"."Уже тогда они называли три главных порока украинской армии в использовании иностранной военно-технической помощи", - отметил военно-политический аналитик в беседе с РИА Новости.Первая проблема, по его словам, - несоразмерно высокий расход боеприпасов.Вторая, вытекающая из нее, - очень быстрый износ стволов поставляемого НАТО на Украину вооружения.Третья – "логистические сложности в организации поставок, которые постоянно возрастают по мере уничтожения ВС РФ энергетической и транспортной инфраструктуры Украины"."Это все привело к тому, что в последнюю неделю на отдельных участках фронта украинские военные переходят от попыток организовать атаки к обороне. И это стало следствием недостатка не в людских, а именно в материально-технических ресурсах", - сказал аналитик.По его оценке, тактика армии России на ресурсное истощение противника и его спонсоров "если себя еще до конца не оправдала, то начинает оправдывать".Армию Украины, указал Кузнецов, снабжают 30 стран-членов НАТО, даже Люксембург, вооруженные силы которого насчитывают 500 человек, плюс их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Австралия и Новая Зеландия."Также не следует забывать и о том, что многие страны Азии и Африки - от Афганистана до Мали - через третьи руки продали на Украину имевшиеся у них образцы вооружения советского и российского производства. По сути, половина мира так или иначе приняла участие в снабжении Украины, но та так и не смогла по уму распорядиться свалившимся на нее материально-техническим изобилием", - полагает эксперт.По мере наступления холодов активность украинских войск, считает он, будет снижаться "и к новому 2023 году может сойти на нет"."Если, конечно, к поставкам вооружений не подключатся Южная Корея, Япония, Индонезия и иные страны Юго-Восточной Азии", - подчеркнул аналитик.При этом, по мнению Кузнецова, наивно полагать, что у Украины нет значительного тактического запаса боеприпасов, особенно в тех ударных частях и соединениях, которые высвободились с фронта после того, как ВС РФ ушли с правого на левый берега Днепра в Херсонской области."У ВСУ еще достаточно ресурсов, как минимум, на одно серьезное наступление на левобережье Днепра или даже для нападения на суверенную территорию России. Не даром же губернатор Белгородской области заговорил о создании "засечной черты" на границе с Украиной. Поэтому, на мой взгляд, еще рано говорить о полной утрате украинской армией стратегической инициативы и наступательного порыва", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221124/s-300-1833889885.html

https://ria.ru/20221124/khimoruzhie-1833889514.html

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833870295.html

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833844042.html

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украина, россия, днепр (город), нато, вооруженные силы украины, в мире