https://ria.ru/20221124/ukraina-1833870295.html

Захарова прокомментировала неприличный жест украинского постпреда Кислицы

Захарова прокомментировала неприличный жест украинского постпреда Кислицы - РИА Новости, 24.11.2022

Захарова прокомментировала неприличный жест украинского постпреда Кислицы

Украинское руководство опустилось до оскорблений из-за безысходности собственного положения, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:22

2022-11-24T11:22

2022-11-24T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинское руководство опустилось до оскорблений из-за безысходности собственного положения, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поведение постпреда Киева при ООН Сергея Кислицы.Накануне в Совбезе прошло заседание по ситуации в стране. После него Кислица опубликовал в соцсетях комментарий о том, что выслушивать российского представителя — это "одна из самых ужасных его обязанностей".При этом он написал, что удары по инфраструктуре Украины якобы не оставляют ему "никаких дипломатических вариантов". К записи Кислица приложил фото, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес России делает неприличный жест рукой."Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом", — отметила Захарова.Это не первый случай хамского поведения Кислицы. В октябре дипломат назвал логику России "дебильной", а первого зампостпреда Москвы Дмитрия Полянского — "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН". Кислица неоднократно позволял себе и выпады в адрес главы российской миссии Василия Небензи.При этом грубость присуща и другим представителям украинского дипломатического корпуса. В октябре Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего скандальное заявление об убийстве русских.За грубые выходки поплатился своей должностью и посол Киева в ФРГ Андрей Мельник. Весной он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", а в июне его раскритиковали после скандальных высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. При этом уже в ноябре Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины.

https://ria.ru/20221124/diplomatiya-1833830286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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