https://ria.ru/20221124/ukraina-1833870295.html
Захарова прокомментировала неприличный жест украинского постпреда Кислицы
Захарова прокомментировала неприличный жест украинского постпреда Кислицы - РИА Новости, 24.11.2022
Захарова прокомментировала неприличный жест украинского постпреда Кислицы
Украинское руководство опустилось до оскорблений из-за безысходности собственного положения, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:22
2022-11-24T11:22
2022-11-24T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
сергей кислица
россия
украина
мария захарова
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украинское руководство опустилось до оскорблений из-за безысходности собственного положения, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поведение постпреда Киева при ООН Сергея Кислицы.Накануне в Совбезе прошло заседание по ситуации в стране. После него Кислица опубликовал в соцсетях комментарий о том, что выслушивать российского представителя — это "одна из самых ужасных его обязанностей".При этом он написал, что удары по инфраструктуре Украины якобы не оставляют ему "никаких дипломатических вариантов". К записи Кислица приложил фото, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес России делает неприличный жест рукой."Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом", — отметила Захарова.Это не первый случай хамского поведения Кислицы. В октябре дипломат назвал логику России "дебильной", а первого зампостпреда Москвы Дмитрия Полянского — "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН". Кислица неоднократно позволял себе и выпады в адрес главы российской миссии Василия Небензи.При этом грубость присуща и другим представителям украинского дипломатического корпуса. В октябре Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, сделавшего скандальное заявление об убийстве русских.За грубые выходки поплатился своей должностью и посол Киева в ФРГ Андрей Мельник. Весной он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", а в июне его раскритиковали после скандальных высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. При этом уже в ноябре Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины.
https://ria.ru/20221124/diplomatiya-1833830286.html
https://ria.ru/20220818/germaniya-1810423507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей кислица, россия, украина, мария захарова, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Кислица, Россия, Украина, Мария Захарова, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:22 24.11.2022 (обновлено: 13:16 24.11.2022)
Захарова прокомментировала неприличный жест украинского постпреда Кислицы
Захарова раскритиковала постпреда Украины Кислицу за оскорбление российских дипломатов
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
Украинское руководство опустилось до оскорблений из-за безысходности собственного положения, заявила представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя поведение постпреда Киева при ООН Сергея Кислицы.
Накануне в Совбезе прошло заседание по ситуации в стране. После него Кислица опубликовал в соцсетях комментарий о том, что выслушивать российского представителя — это "одна из самых ужасных его обязанностей".
При этом он написал, что удары по инфраструктуре Украины якобы не оставляют ему "никаких дипломатических вариантов". К записи Кислица приложил фото, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес России делает неприличный жест рукой.
"Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом", — отметила Захарова.
Это не первый случай хамского поведения Кислицы. В октябре дипломат назвал логику России "дебильной", а первого зампостпреда Москвы Дмитрия Полянского — "одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН". Кислица неоднократно позволял себе и выпады в адрес главы российской миссии Василия Небензи
.
При этом грубость присуща и другим представителям украинского дипломатического корпуса. В октябре Владимир Зеленский
уволил посла Украины в Казахстане
Петра Врублевского, сделавшего скандальное заявление об убийстве русских.
За грубые выходки поплатился своей должностью и посол Киева в ФРГ Андрей Мельник. Весной он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", а в июне его раскритиковали после скандальных высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. При этом уже в ноябре Мельника назначили заместителем министра иностранных дел Украины.