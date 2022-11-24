Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как американская ракета попала в жилой дом в Краматорске - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833866293.html
СМИ рассказали, как американская ракета попала в жилой дом в Краматорске
СМИ рассказали, как американская ракета попала в жилой дом в Краматорске - РИА Новости, 24.11.2022
СМИ рассказали, как американская ракета попала в жилой дом в Краматорске
Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM, но она сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске, пострадали мирные граждане, пишет газета РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:15
2022-11-24T17:58
в мире
киев
краматорск
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_6010aa73902c89c4c52ffa60b9639d96.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM, но она сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске, пострадали мирные граждане, пишет газета The New York Times.Инцидент произошел вечером 26 сентября. По словам местных жителей, выпущенный боеприпас ранил трех человек.Неназванный американский военнослужащий заявил The New York Times, что попавшую в жилой дом ракету "почти наверняка" поставили в Киев из старых запасов Пентагона.Сегодня постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что накачка Киева оружием ведет к гибели жителей не только Донбасса, но и украинских городов. Он возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине, напомнив о размещении зенитно-ракетных комплексов в жилых кварталах.США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221121/nato-1833214773.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221120/zaes-1832873791.html
киев
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_c62222260fafe2d86eebb3469b333daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, краматорск, министерство обороны сша
В мире, Киев, Краматорск, Министерство обороны США
11:15 24.11.2022 (обновлено: 17:58 24.11.2022)
 
СМИ рассказали, как американская ракета попала в жилой дом в Краматорске

NYT: американская ракета в сентябре сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM, но она сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске, пострадали мирные граждане, пишет газета The New York Times.
Инцидент произошел вечером 26 сентября. По словам местных жителей, выпущенный боеприпас ранил трех человек.

"Жертв нет. Она (ракета) попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди", — рассказала газете местная жительница Ольга Васильевна.

Неназванный американский военнослужащий заявил The New York Times, что попавшую в жилой дом ракету "почти наверняка" поставили в Киев из старых запасов Пентагона.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 21:40
TAC: Зеленский загнал НАТО в ловушку
Сегодня постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что накачка Киева оружием ведет к гибели жителей не только Донбасса, но и украинских городов.
Он возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине, напомнив о размещении зенитно-ракетных комплексов в жилых кварталах.
США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 13:16В России
"Росэнергоатом": ВСУ при обстреле повредили стратегические объекты ЗАЭС
 
В миреКиевКраматорскМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала