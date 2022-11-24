11:15 24.11.2022 (обновлено: 17:58 24.11.2022)
СМИ рассказали, как американская ракета попала в жилой дом в Краматорске
NYT: американская ракета в сентябре сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM, но она сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске, пострадали мирные граждане, пишет газета The New York Times.
Инцидент произошел вечером 26 сентября. По словам местных жителей, выпущенный боеприпас ранил трех человек.
"Жертв нет. Она (ракета) попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди", — рассказала газете местная жительница Ольга Васильевна.
Неназванный американский военнослужащий заявил The New York Times, что попавшую в жилой дом ракету "почти наверняка" поставили в Киев из старых запасов Пентагона.
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Сегодня постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что накачка Киева оружием ведет к гибели жителей не только Донбасса, но и украинских городов.
Он возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине, напомнив о размещении зенитно-ракетных комплексов в жилых кварталах.
США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.