СМИ рассказали, как американская ракета попала в жилой дом в Краматорске

Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM, но она сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске, пострадали мирные граждане, пишет газета РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:15

2022-11-24T11:15

2022-11-24T17:58

в мире

киев

краматорск

министерство обороны сша

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили американскую ракету AGM-88 HARM, но она сбилась с курса и попала в жилой дом в Краматорске, пострадали мирные граждане, пишет газета The New York Times.Инцидент произошел вечером 26 сентября. По словам местных жителей, выпущенный боеприпас ранил трех человек.Неназванный американский военнослужащий заявил The New York Times, что попавшую в жилой дом ракету "почти наверняка" поставили в Киев из старых запасов Пентагона.Сегодня постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что накачка Киева оружием ведет к гибели жителей не только Донбасса, но и украинских городов. Он возложил на украинскую ПВО вину за жертвы среди населения и повреждения мирной инфраструктуры на Украине, напомнив о размещении зенитно-ракетных комплексов в жилых кварталах.США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

2022

